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Dolar kurunda düşüş! 19 Temmuz dolar kuru: 19 Temmuz (bugün) Dolar ve Euro ne kadar?

19.07.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro fiyatları her gün vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 19 Temmuz Pazartesi gününde ise birçok kişi dolar kurundaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Dolar kurunda Kurban Bayramı öncesinde yaşanan aşağı yönlü hareketlilik, bu hafta başında da devam ediyor. Uzun zaman sonra 8,60 seviyesinin altına inen dolar kuru, 19 Temmuz itibariyle günü 8,52’den açtı. Euro ise bu sabaha, 10 TL sınırına yakın bir şekilde başladı. 19 Temmuz dolar ve Euro ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatlarında, birkaç gündür aşağı yönlü bir hareket gözlemleniyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı faiz kararı ve Cuma günü FED’den yapılan açıklamalar sonrasında dolar ve Euro aşaı yönlü hareket etmeye başladı. Uzun bir süredir 8,60 seviyesinin üzerinde hareket eden Dolar, yeni haftaya 8,51 ile başladı. Euro ise güne 10,09 ile başladı. İşte 19 Temmuz dolar ve Euro fiyatları…

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,5209 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,15 artışla 8,5304 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5182 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,0922 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,24 azalışla 10,0794 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,1015 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 11,8041 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,22 azalışla 11,7563 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,7816 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini TCMB
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