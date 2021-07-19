Dolar kurunda düşüş! 19 Temmuz dolar kuru: 19 Temmuz (bugün) Dolar ve Euro ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatlarında, birkaç gündür aşağı yönlü bir hareket gözlemleniyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı faiz kararı ve Cuma günü FED’den yapılan açıklamalar sonrasında dolar ve Euro aşaı yönlü hareket etmeye başladı. Uzun bir süredir 8,60 seviyesinin üzerinde hareket eden Dolar, yeni haftaya 8,51 ile başladı. Euro ise güne 10,09 ile başladı. İşte 19 Temmuz dolar ve Euro fiyatları…