Dolar kurunda düşüş! 19 Temmuz dolar kuru: 19 Temmuz (bugün) Dolar ve Euro ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatlarında, birkaç gündür aşağı yönlü bir hareket gözlemleniyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı faiz kararı ve Cuma günü FED’den yapılan açıklamalar sonrasında dolar ve Euro aşaı yönlü hareket etmeye başladı. Uzun bir süredir 8,60 seviyesinin üzerinde hareket eden Dolar, yeni haftaya 8,51 ile başladı. Euro ise güne 10,09 ile başladı. İşte 19 Temmuz dolar ve Euro fiyatları…
Dolar ve Euro fiyatları
Dolar ne kadar?
Güne 8,5209 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,15 artışla 8,5304 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5182 seviyesinde kapattı.
Euro ne kadar?
Güne 10,0922 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,24 azalışla 10,0794 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,1015 seviyesinde kapattı.
Sterlin ne kadar?
Güne 11,8041 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,22 azalışla 11,7563 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,7816 seviyesinde kapattı.
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