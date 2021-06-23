Dolar neden düştü? Dolar yükselir mi, düşer mi? İşte yorumları

Haftaya yüksek bir girişle başlayan dolar kuru, hafta başındaki yükselişini dün kapanışa doğru durdurdu. Gün içinde 8,80 seviyelerini zorlayan dolar, piyasanın kapanmasına yakın aşağı yönlü hareketle beraber 8,67 seviyesine kadar geriledi. 23 Haziran sabahına da düşüşle başlayan dolar kuru şu an için 8,62 liradan işlem görüyor. Peki doların bu hareketleri ile ilgili olarak uzmanlar neler söylüyor? Dolar yükselir mi, düşer mi?

Dolar düşer mi, yükselir mi?

Uzmanlar, hafta özelinde küresel piyasalardaki pozitif hava, Türkiye özelinde hızlanan aşılama ile turizm gelirlerinin artış kaydedeceği beklentisi Türk Lirası’nı kuvvetlendiriyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.67 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.65 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.5973 TL seviyesini, en yüksek ise 8.6768 TL seviyesini gördü.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında düşüşle 91.77 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1925 seviyelerinde hareket ediyor.

Dolar Fed'in geçen hafta sürpriz bir şekilde faizleri yükselteceğini ve tahvil alım programını beklenenden daha önce sonlandıracağı sinyalini vermesinin ardından benzer para birimleri karşısında son ayların zirvesine yakın seyretti.