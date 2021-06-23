FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar neden düştü? Dolar yükselir mi, düşer mi? İşte yorumları

Dolar neden düştü? Dolar yükselir mi, düşer mi? İşte yorumları

23.06.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftayı yüksek bir seviyede bitiren Dolar kuru, yeni haftaya da zirvede başladı. Haftanın ikinci işlem gününde 8,78 seviyelerine kadar tırmanan Amerikan doları, gün sonuna doğru gerileyerek günü 8,67 ile kapattı. Dolar kurundaki bu hareketlilik sürerken, yatırım yapanlar veya ekonomi ile ilgilenenler dolar kurundaki bu hareketliliğin sebeplerini araştırmaya başladı. İşte dolar kurundaki son gelişmeler ve dolar beklentisi ile ilgili yorumlar...

Haftaya yüksek bir girişle başlayan dolar kuru, hafta başındaki yükselişini dün kapanışa doğru durdurdu. Gün içinde 8,80 seviyelerini zorlayan dolar, piyasanın kapanmasına yakın aşağı yönlü hareketle beraber 8,67 seviyesine kadar geriledi. 23 Haziran sabahına da düşüşle başlayan dolar kuru şu an için 8,62 liradan işlem görüyor. Peki doların bu hareketleri ile ilgili olarak uzmanlar neler söylüyor? Dolar yükselir mi, düşer mi?

Dolar düşer mi, yükselir mi?

Uzmanlar, hafta özelinde küresel piyasalardaki pozitif hava, Türkiye özelinde hızlanan aşılama ile turizm gelirlerinin artış kaydedeceği beklentisi Türk Lirası’nı kuvvetlendiriyor.
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.67 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.65 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.5973 TL seviyesini, en yüksek ise 8.6768 TL seviyesini gördü.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında düşüşle 91.77 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1925 seviyelerinde hareket ediyor.
Dolar Fed'in geçen hafta sürpriz bir şekilde faizleri yükselteceğini ve tahvil alım programını beklenenden daha önce sonlandıracağı sinyalini vermesinin ardından benzer para birimleri karşısında son ayların zirvesine yakın seyretti.
Dolar endeksi geçen hafta yüzde 1.9 yükselerek Mart 2020'den bu yana en yüksek haftalık artışını kaydettikten sonra bugün 92.232 seviyesindeydi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merkez Bankası'ndan Türk Lirası hamlesi!

Merkez Bankası'ndan Türk Lirası hamlesi!

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu!

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu!

Hem eşinden hem babasından aylık aldı

Hem eşinden hem babasından aylık aldı

Emeklilikte yeni dönem! 1 Temmuz'da başlıyor

Emeklilikte yeni dönem! 1 Temmuz'da başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İngiliz Kraliyet ailesi Türkiye'den sipariş ediyor!

İngiliz Kraliyet ailesi Türkiye'den sipariş ediyor!

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler

2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.