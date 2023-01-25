Dolar/TL kuru Şahap Kavcıoğlu'nu bekliyor! Merkez Bankası yarın açıklayacak: 2023 yol haritası çiziliyor...

SOCIETE GENERALE

Dolar 2008 krizinden bu yana ABD ekonomisinin Avrupa’dan daha güçlü seyretmesi sonucu çok güçlendi. Para piyasalarında herşey büyümelere, para politikalarına ve diğer unsurlara bağlı olsa da, 2023 yılında ABD’de yaşanacak bir resesyon doları herkesin beklediğinden daha da fazla düşürebilir. Ayrıca Noel Baba yeryüzüne barışı getirebilirse dolardaki düşüş daha da büyük olur. Fed’in U dönüşünü ECB’den daha önce yapması muhtemel, bu da euro için pozitif ve dolar rallisinde sonun başlangıcı anlamına geliyor.