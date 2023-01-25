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Dolar/TL kuru Şahap Kavcıoğlu'nu bekliyor! Merkez Bankası yarın açıklayacak: 2023 yol haritası çiziliyor...

25.01.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar endeksindeki gerilemeye rağmen dolar/TL kuru 18,80 üzerindeki hareketlerini sürdürmeye devam ediyor. Piyasaların 2023 yol haritası ise yarın belli olacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirecek. 2023 enflasyon ve dolar/TL kuru tahminini açıklayacak. Öte yandan yatırım bankaları ise endeks için zayıf bir yıl beklentisi tahmini yaptı.

Dolar küresel piyasalarda gelişmiş ve gelişen ülke para birimleri karşısında düşüşünü sürdürüyor. Yurt içinde Merkez Bankası toplantısı, yaklaşan seçimler ve yavaşlama işaretleri veren ekonomik göstergelerin fiyatta etkili olmadığı görülüyor. Dolar/TL son dönemde 18,80-18.85 TL arasında hareket ediyor.

DOLAR

YILIN İLK ENFLASYON RAPORU AÇIKLANACAK

Dolar/TL kuru geçtiğimiz yıl yüzde 40'ın üzerinde prim yaparken, yüzde 64 enflasyon oranı ile 2022 defteri kapandı. Şimdi ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yarın detaylarını açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporu sunumuna çevrildi. Türkiye'nin 2023 ekonomi tahminlerinin açıklanacağı toplantı 10.30’da gerçekleşecek.

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KAVCIOĞLU'NDAN DÖVİZ AÇIKLAMASI

Başkan Kavcıoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmesinde, kurun istikrarlı bir
şekilde devam edeceğini dile getirerek, "Döviz kuru 2021'nin sonundan beri istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Merkez Bankası'nın herhangi bir kur poltikası yok. Türkiye ekonomi modeli içinde aldığımız tedbirler sonuçlarını olumlu anlamda veriyor. Kur istikrarlı bir şekilde devam edecektir, burada bir sorun yok" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE 2023 DOLAR TAHMİNİ

WELLS FARGO

WELLS FARGO

Yıl başında dolarda görülen direnç, enflasyonun yavaşlaması ve Fed’in 2023’ün ikinci yarısında faiz indirimlerine başlamasıyla azalacak ve dolarda kısmi düşüş görülecek. Enflasyonun daha da düşmesi ve Fed’in güvercinleşmesi doların 2022’deki kazanımlarını 2023 yıl sonuna kısmen tersine döndürür. Euro ve yen nihayet destek bulabilir ve gelişmekte olan ülke paraları da dolardaki zayıflamayla istikrar bulabilir.

ING

ING

Çekirdek enflasyonda ekim ayında görülen yavaşlama, ABD konut sektöründen gelen olumsuz veriler ve ekonomiye güvenin azalması uzun süredir öngördüğümüz 2. yarıda faiz indirimleri beklentilerini güçlendirdi. Fed 2. yarıda faiz indirimine başlasa bile Avrupa ve Asya’nın dolar mevduatlarından istikrarlı bir çıkış getirecek yatırım ortamı sağlayacağını öngörmüyoruz. Bu nedenle euro/dolar’da 1,05 düzeylerinin üzerinde yükseliş görülmeyeceği görüşündeyiz.

DEUTSCHE BANK

DEUTSCHE BANK

Fed’in faiz döngüsü muhtemelen 2023 baharında zirveyi görecek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz artırımlarına devam edecek. Ancak doların krallığı sona yaklaşıyor olabilir. Zayıf dolar küresel varlık piyasalarını hareketlendirebilir. Euro Bölgesi’nde ve Çin’de büyüme zayıf geçen kış aylarından sonra tekrar hızlanabilir, bu nedenle paritenin 2023 yılını 1,05’le kapatacağını öngörüyoruz.

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE

Dolar 2008 krizinden bu yana ABD ekonomisinin Avrupa’dan daha güçlü seyretmesi sonucu çok güçlendi. Para piyasalarında herşey büyümelere, para politikalarına ve diğer unsurlara bağlı olsa da, 2023 yılında ABD’de yaşanacak bir resesyon doları herkesin beklediğinden daha da fazla düşürebilir. Ayrıca Noel Baba yeryüzüne barışı getirebilirse dolardaki düşüş daha da büyük olur. Fed’in U dönüşünü ECB’den daha önce yapması muhtemel, bu da euro için pozitif ve dolar rallisinde sonun başlangıcı anlamına geliyor.

UNICREDIT

UNICREDIT

Dolar güçlü seyrini kaybedecek ancak bu tam bir tersine dönüş olmayacak. Tahmin aralığımızın (2023) sonunda euro/ dolar paritesinin 1,10-1,12 düzeylerine yükselmesini bekliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
dolar Merkez Bankası

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