Benzin ve motorine zam! 100 TL'yi aştı: 1 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin zammı ve motorin zammı son dakika! Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilikle sık sık değişirken son olarak akaryakıtta ÖTV kaynaklı artış yaşandı. Peki benzin ve motorin zammı ne kadar? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 1 Kasım 2026 Pazar ne kadar? İşte benzin zammı, motorin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 1 Kasım 2026 Pazar güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Benzin ve motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren ÖTV kaynaklı artış oldu. Buna göre; benzine 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar tabelaya yansıdı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (1 KASIM 2026 PAZAR)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 80.40 TL

Motorin: 100.50 TL

LPG: 41.20 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 80.30 TL

Motorin: 100.30 TL

LPG: 40.60 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.40 TL

Motorin: 101.60 TL

LPG: 41.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.70 TL

Motorin: 101.90 TL

LPG: 41.20 TL