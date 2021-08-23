Dolar ve euro'da yükseliş! 23 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 23 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Yatırımcılar ve vatandaşlar haftanın ilk gününde dolardaki gelişmeleri ve piyasaları takip ediyor. Önceki hafta boyu anlık değişim gösteren dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 23 Ağustos 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?