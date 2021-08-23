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Dolar ve euro'da yükseliş! 23 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 23 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

23.08.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın ilk günü olan piyasaların açıldığı 23 Ağustos Pazartesi gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeye devam ediyor. Dolar/TL geçtiğimiz hafta boyu anlık olarak değişimler göstermişti. Son olarak yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki 23 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 23 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Yatırımcılar ve vatandaşlar haftanın ilk gününde dolardaki gelişmeleri ve piyasaları takip ediyor. Önceki hafta boyu anlık değişim gösteren dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 23 Ağustos 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

23 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların açıldığı haftanın ilk günü olan 23 Ağustos Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 8,4899 TL'den yapan dolar, şu anda 8,4886 TL alış ve 8,4912 TL satış fiyatına sahip.
Doların haftalık değişim yüzdesi %-0.36 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.02 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
%0,31'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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