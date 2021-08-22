Dolar ve euro düşüşte! 22 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Ağustos Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Yatırımcılar ve vatandaşlar haftanın son gününde dolardaki gelişmeleri ve piyasaları takip etmeye devam ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolarda ibre bugün aşağıyı gösteriyor. "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 22 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?
22 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Piyasaların kapalı olduğu ve haftanın son günü olan 22 Ağustos Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 8,4846 TL'den yapan dolar, şu anda 8,4830 TL alış ve 8,4864 TL satış fiyatına sahip.
Doların haftalık değişim yüzdesi %-0.38 iken, günlük değişim yüzdesi ise %-0.26 gözüküyor.
EURO NE KADAR?
%14'lük bir değişim yaşayan euro bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
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