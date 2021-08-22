Dolar ve euro düşüşte! 22 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Ağustos Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Yatırımcılar ve vatandaşlar haftanın son gününde dolardaki gelişmeleri ve piyasaları takip etmeye devam ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolarda ibre bugün aşağıyı gösteriyor. "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 22 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?