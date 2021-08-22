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Dolar ve euro düşüşte! 22 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Ağustos Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

22.08.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın son günü olan piyasaların kapalı olduğu 22 Ağustos Pazar gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeye devam ediyor. Dolar/TL hafta boyu anlık değişimler gösterdi. Son olarak kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteren doların daha da düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki 22 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Ağustos Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Yatırımcılar ve vatandaşlar haftanın son gününde dolardaki gelişmeleri ve piyasaları takip etmeye devam ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolarda ibre bugün aşağıyı gösteriyor. "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 22 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

22 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu ve haftanın son günü olan 22 Ağustos Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 8,4846 TL'den yapan dolar, şu anda 8,4830 TL alış ve 8,4864 TL satış fiyatına sahip.
Doların haftalık değişim yüzdesi %-0.38 iken, günlük değişim yüzdesi ise %-0.26 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
%14'lük bir değişim yaşayan euro bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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