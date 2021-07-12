FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar ve Euro ne kadar? 12 Temmuz Dolar kuru bugün ne kadar oldu?

Dolar ve Euro ne kadar? 12 Temmuz Dolar kuru bugün ne kadar oldu?

12.07.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftayı durgun bir şekilde bitiren Dolar kuru, yeni haftaya da sakin başladı. Son kapanışta 8,65 seviyelerinde bulunan Dolar, 12 Temmuz gününe 8,66 ile başladı. Dolar kuru özellikle Mart ayının sonlarına doğru yaşadığı ani yükselişle 8,80 seviyelerine tırmanmıştı. Türk Lirası, 2021 yılının başından beri dolar karşısında yüzde 14,3 oranında bir değer kaybı yaşadı. Birçok yatırımcının yakından takip ettiği Dolar ve Euro kuru 12 Temmuz günü de merak ediliyor. İşte Dolar ve Euro fiyatları

Dolar kuru uzun bir süredir düşüş eğilimi gösteriyor. Son 14 gündür aralıksız bir düşüş gösteren Dolar kuru, 3 aydır gözlemlenen sert değişimlerin yerini durağanlığa bıraktı. Dolar kuru 8,64 – 8,70 arasındaki seviyesini korumaya devam ederken Euro ise 10,30 sınırına yakın seyrediyor. Peki 12 Temmuz dolar ve Euro kuru ne kadar oldu? Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,6628 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,07 artışla 8,6644 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,6529 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,3098 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,25 artışla 10,3188 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,2925 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 12,0781 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,02 artışla 12,0513 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,0447 seviyesinde kapattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

Bunun adı vicdansızlık!

Bunun adı vicdansızlık!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam müjdesi!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam müjdesi!

2021 Emekli zam farkları ne zaman verilecek?

2021 Emekli zam farkları ne zaman verilecek?

Milyonları ilgilendiriyor! Son 2 gün…

Milyonları ilgilendiriyor! Son 2 gün…

Detaylar belli oldu! Devletten dev destek!

Detaylar belli oldu! Devletten dev destek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte cevabı!

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte cevabı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kamu işçilerine zam teklifi

Kamu işçilerine zam teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

BDDK'dan kredi kolaylığı! Yürürlüğe girdi

BDDK'dan kredi kolaylığı! Yürürlüğe girdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.