Dolar ve Euro ne kadar? 12 Temmuz Dolar kuru bugün ne kadar oldu?

Dolar kuru uzun bir süredir düşüş eğilimi gösteriyor. Son 14 gündür aralıksız bir düşüş gösteren Dolar kuru, 3 aydır gözlemlenen sert değişimlerin yerini durağanlığa bıraktı. Dolar kuru 8,64 – 8,70 arasındaki seviyesini korumaya devam ederken Euro ise 10,30 sınırına yakın seyrediyor. Peki 12 Temmuz dolar ve Euro kuru ne kadar oldu? Dolar ne kadar? Euro ne kadar?
Dolar ve Euro fiyatları
Dolar ne kadar?
Güne 8,6628 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,07 artışla 8,6644 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,6529 seviyesinde kapattı.
Euro ne kadar?
Güne 10,3098 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,25 artışla 10,3188 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,2925 seviyesinde kapattı.
Sterlin ne kadar?
Güne 12,0781 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,02 artışla 12,0513 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,0447 seviyesinde kapattı.
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