Dolar ve Euro ne kadar? 12 Temmuz Dolar kuru bugün ne kadar oldu?

Dolar kuru uzun bir süredir düşüş eğilimi gösteriyor. Son 14 gündür aralıksız bir düşüş gösteren Dolar kuru, 3 aydır gözlemlenen sert değişimlerin yerini durağanlığa bıraktı. Dolar kuru 8,64 – 8,70 arasındaki seviyesini korumaya devam ederken Euro ise 10,30 sınırına yakın seyrediyor. Peki 12 Temmuz dolar ve Euro kuru ne kadar oldu? Dolar ne kadar? Euro ne kadar?