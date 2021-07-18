Dolar ve euro ne kadar? İşte 18 Temmuz Pazar dolar kuru...

Döviz karşısında TL bu hafta değer kazandı. Piyasaların kapanacağı cuma gününde döviz fiyatlarında düşüş görüldü. Hafta boyu değer kaybeden dövizler cuma günkü düşüş ile TL karşısında eridi. 2 Haziran'da 8,82'yi gören ve zirve yapan dolar, son zirveden beri yaklaşık yüzde 3,40 düştü.
Dolar ne kadar?
Haftaya yaklaşık 8,66 seviyesinden başlayan dolar, hafta boyu TL karşısında değer kaybetti. Cuma günü yüzde 0,49 düşen dolar, haftayı 8,52 seviyesinde kapattı.
Uzun süredir yükselişte olan ve yaptığı zirvelerle rekor kıran euro da TL karşısında bu haftayı düşüş ile kapattı. Haftaya 10,27 seviyesinden başlayan euro hafta boyu yaklaşık yüzde 2,16 geriledi.
Cuma günü yüzde 0,86 değer kaybeden euro haftayı 10,05 seviyesinde kapattı.
Sterlin 1 Haziran'da 12,42 rekor fiyatıyla zirve yapmıştı. 12-16 Haziran haftasına 11,86'dan başlayan sterlin hafta boyu yaklaşık yüzde 1,19 değer kaybetti.
Sterlin, piyasaların kapanacağı cuma gününde yüzde 1,17 gerileyerek 11.72 seviyelerine kadar indi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum