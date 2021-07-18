Dolar ve euro ne kadar? İşte 18 Temmuz Pazar dolar kuru...

Döviz karşısında TL bu hafta değer kazandı. Piyasaların kapanacağı cuma gününde döviz fiyatlarında düşüş görüldü. Hafta boyu değer kaybeden dövizler cuma günkü düşüş ile TL karşısında eridi. 2 Haziran'da 8,82'yi gören ve zirve yapan dolar, son zirveden beri yaklaşık yüzde 3,40 düştü.

Uzun süredir yükselişte olan ve yaptığı zirvelerle rekor kıran euro da TL karşısında bu haftayı düşüş ile kapattı. Haftaya 10,27 seviyesinden başlayan euro hafta boyu yaklaşık yüzde 2,16 geriledi.