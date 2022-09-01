1 Eylül 2022 Doğal gaz ve elektrik zammı ne kadar, yüzde kaç? Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? BOTAŞ açıkladı!

Doğal gaz ve elektrik zammı haberleri sonrası çok sayıda vatandaş internette araştırma yapıyor. BOTAŞ'tan yapılan paylaşımda Eylül ayına ilişkin tarife tablosu vatandaşlarla paylaşıldı. Peki, 1 Eylül 2022 Doğal gaz ve elektrik zammı ne kadar, yüzde kaç? Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? BOTAŞ'tan yapılan açıklamanın detayları haberimizde...