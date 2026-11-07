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O dairelerde gizli tuzak: 700 lira diye gidiliyor ama... İzleniyor olabilirsiniz!

Denetimlere rağmen günlük ve saatlik konut kiralamalarındaki kayıt dışı faaliyetler güvenlik endişelerini artırıyor. 700 liradan 4 bin liraya kadar uzanan fiyat skalasında bazı kişiler artık sosyal medya veya Whatsapp gruplarından çalışmaya başladılar. Ancak bu tarz kiralık dairelerdeki gizli kamera vakaları özel hayatın gizliliğine yönelik endişeleri de artırıyor. İşte tüm detaylar!

O dairelerde gizli tuzak: 700 lira diye gidiliyor ama... İzleniyor olabilirsiniz!
Doğukan Akbayır

Piyasada, izin belgesi zorunluluğu olmasına rağmen yaklaşık 150 bin günlük kiralık konut bulunuyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, saatlik kiralık dairelerin 700 liradan başlayan fiyatlarla sunulduğu, günlük kiraların ise 4 bin liraya kadar yükseldiği görülüyor.

O dairelerde gizli tuzak: 700 lira diye gidiliyor ama... İzleniyor olabilirsiniz! 1

SİTE SAKİNLERİ BİLE TEHDİT EDİLİYOR

Kimlik kontrolü yapılmadan gerçekleştirildiği öne sürülen kiralamalar, özellikle kalabalık sitelerde güvenlik endişelerine yol açıyor. Durumdan şikâyetçi olan bazı site sakinlerinin tehdit edildiği de iddialar arasında yer alıyor.

O dairelerde gizli tuzak: 700 lira diye gidiliyor ama... İzleniyor olabilirsiniz! 2

İZLENİYOR OLABİLİRSİNİZ

Kısa süreli kiralanan konutlarda gündeme gelen gizli kamera vakaları, özel hayatın gizliliğine yönelik endişeleri artırıyor.

Kayıt dışı kiralamalar vergi kaybına ve yasal işletmeler açısından haksız rekabete neden olurken, denetimsiz faaliyetler bina sakinlerinin huzurunu ve güvenliğini de tehdit ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
konut
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