1 milyon liranın getirisi belli oldu! Bankaların faiz oranları güncellendi

Mevduat faizlerinde son durum ne? Merkez Bankası yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi. 250 baz puanlık indirim piyasaların beklentisine de karşılık verdi. Merkez Bankası'nın politika kararı öncesi de mevduat faizlerinde de düşüş olması bekleniyordu. TCMB'nin faiz kararı sonrası da mevduat faizlerinde yüzde 50'nin altına düşmeye başladı.
En yüksek ve en düşük faiz oranları da belli oldu. Buan göre en düşük faiz oranı yüzde iken en yüksek faiz oranı yüzde 49,5 oldu. Peki, 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Faize yatırılan para: 1 MİLYON TL
Faiz oranı: yüzde 49,5
Vade: 32 gün
Faiz getirisi: 39.057,53 TL
Vade sonu tutarı: 1 MİLYON 39.057,53 TL
Faize yatırılan para: 1 MİLYON TL
Faiz oranı: yüzde 40
Vade: 32 gün
Faiz getirisi: 31.561,64 TL
Vade sonu tutarı: 1 MİLYON 31.561,64 TL
İşte bankalara göre 1 milyon liranın 32 günlük getirisi:
Faiz oranı: yüzde 37
Vade: 32 gün
Faiz getirisi: 29.194,52 TL
Vade sonu tutar: 1 MİLYON 29.194,52 TL
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