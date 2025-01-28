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1 milyon liranın getirisi belli oldu! Bankaların faiz oranları güncellendi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.01.2025 12:36
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Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirmesi ile beraber mevduat faizlerinde de güncellemeler yapılmaya başlandı. Yüzde 50'lerden düşmeye başlayan mevduat faizlerindeki son durum ise merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

Mevduat faizlerinde son durum ne? Merkez Bankası yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi. 250 baz puanlık indirim piyasaların beklentisine de karşılık verdi. Merkez Bankası'nın politika kararı öncesi de mevduat faizlerinde de düşüş olması bekleniyordu. TCMB'nin faiz kararı sonrası da mevduat faizlerinde yüzde 50'nin altına düşmeye başladı.

Hissenet

En yüksek ve en düşük faiz oranları da belli oldu. Buan göre en düşük faiz oranı yüzde iken en yüksek faiz oranı yüzde 49,5 oldu. Peki, 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

Faize yatırılan para: 1 MİLYON TL

Faiz oranı: yüzde 49,5

Vade: 32 gün

Faiz getirisi: 39.057,53 TL

Vade sonu tutarı: 1 MİLYON 39.057,53 TL

Faize yatırılan para: 1 MİLYON TL

Faiz oranı: yüzde 40

Vade: 32 gün

Faiz getirisi: 31.561,64 TL

Vade sonu tutarı: 1 MİLYON 31.561,64 TL

Peki hangi bankanın ne kadar faiz oranı var?

Peki hangi bankanın ne kadar faiz oranı var?

İşte bankalara göre 1 milyon liranın 32 günlük getirisi:

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

Faiz oranı: yüzde 37

Vade: 32 gün

Faiz getirisi: 29.194,52 TL

Vade sonu tutar: 1 MİLYON 29.194,52 TL

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası mevduat faizi
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