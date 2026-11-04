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Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi

ABD ara seçimlerinin piyasalar üzerindeki etkisi görülüyor. Ara seçimlerin ilk sonuçlarının Demokratların her iki mecliste de güç kazandığını göstermesiyle beraber dolar ve Hazine tahvili getirilerinin düşmesiyle altın yükseldi. Öte yandan Bitcoin'de de gerileme görüldü. İşte 4 Kasım 2026 Çarşamba altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Altın önceki seansta yaşadığı hafif gerilemeyi silerek yüzde 0,9'a varan artışla ons başına 3960 doların üstüne çıktı. 4 Kasım 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir izleniyor. ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği kritik kazanımlar, piyasalarda siyasi dengelerin değişebileceğine yönelik beklentiyi öne çıkardı.

Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA

Ons altın gün içinde en yüksek 3964 dolar, en düşük 3919 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.11 itibarıyla 3949 dolar seviyesinde seyrediyor.

Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6376 TL, en düşük 6301 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.55 itibarıyla 6332 TL seviyesinde seyrediyor.

Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi 3

Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi 4

İlk oy sayım sonuçlarına göre; Demokratlar hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü geri kazanma yarışında önde giderken piyasaların bu eğilimi, gelecek 2 yıl boyunca Donald Trump yönetiminde bütçe açığını artıracak bir gündemin uygulanma olasılığını azalttığı şeklinde yorumladığı aktarıldı.

Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi 5

Hazine tahvili getirilerinin tüm vade yayınında düşüş gösterdiği, dolar endeksinin de yüzde 0,4'e varan düşüşle son 2 ayın en büyük gerilemesini yaşadığı kaydedildi.

Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi 6

"ALTIN BİR MİKTAR İVME KAZANIYOR"

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; Oversea-Chinese Banking Corp. stratejisti Christopher Wong'un, "Piyasalar, Demokratların güçlü bir performans sergilemesinin Trump’ın mali gündemini sınırlayıp sınırlamayacağını ve daha fazla mali genişleme beklentilerini azaltıp azaltmayacağını değerlendirirken, altın bir miktar ivme kazanıyor" yorumunu yaptığı belirtildi.

Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi 7

BITCOIN'DE DÜŞÜŞ

Diğer yandan Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre; kripto para piyasasında seçim sonuçları olumsuz karşılandı. Cumhuriyetçilerin güç kaybetmesinin, kripto sektörünün desteklediği düzenlemelerin Kongre'den geçişinin zorlaşabileceği endişesini artırdığı kaydedildi.

Buna göre; Türkiye saatiyle 06.35 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,6 düşüşle 76 bin 100 dolardan işlem gördü. Bununla beraber Bitcoin'deki düşüş sadece siyasi gelişmelerle açıklanmazken spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan para çıkışları, güvenlik endişeleri ve teknoloji hisselerindeki satışların da fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu aktarıldı.

Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi 8

Diğer yandan Brent petrolün varil fiyatı diplomasi umutlarıyla bugün de düşüşünü sürdürürken fiyatlar sabah saatlerinde 103 dolar sınırına kadar geriledi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.349,34
6.350,37
% 0.74
08:07
Ons Altın / TL
197.826,10
197.902,03
% 0.92
08:22
Ons Altın / USD
3.954,75
3.955,34
% 0.86
08:22
Çeyrek Altın
10.158,94
10.382,85
% 0.74
08:07
Yarım Altın
20.254,39
20.765,70
% 0.74
08:07
Ziynet Altın
40.628,76
41.397,25
% 0.72
08:07
Cumhuriyet Altını
42.421,00
43.058,00
% 1.01
17:02
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