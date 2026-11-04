Dolar, Bitcoin, altın: Dengeler değişiyor! ABD seçimi piyasaları hareketlendirdi

Altın fiyatlarında son durum... Altın önceki seansta yaşadığı hafif gerilemeyi silerek yüzde 0,9'a varan artışla ons başına 3960 doların üstüne çıktı. 4 Kasım 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir izleniyor. ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği kritik kazanımlar, piyasalarda siyasi dengelerin değişebileceğine yönelik beklentiyi öne çıkardı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA

Ons altın gün içinde en yüksek 3964 dolar, en düşük 3919 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.11 itibarıyla 3949 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6376 TL, en düşük 6301 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.55 itibarıyla 6332 TL seviyesinde seyrediyor.

İlk oy sayım sonuçlarına göre; Demokratlar hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü geri kazanma yarışında önde giderken piyasaların bu eğilimi, gelecek 2 yıl boyunca Donald Trump yönetiminde bütçe açığını artıracak bir gündemin uygulanma olasılığını azalttığı şeklinde yorumladığı aktarıldı.

Hazine tahvili getirilerinin tüm vade yayınında düşüş gösterdiği, dolar endeksinin de yüzde 0,4'e varan düşüşle son 2 ayın en büyük gerilemesini yaşadığı kaydedildi.

"ALTIN BİR MİKTAR İVME KAZANIYOR"

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; Oversea-Chinese Banking Corp. stratejisti Christopher Wong'un, "Piyasalar, Demokratların güçlü bir performans sergilemesinin Trump’ın mali gündemini sınırlayıp sınırlamayacağını ve daha fazla mali genişleme beklentilerini azaltıp azaltmayacağını değerlendirirken, altın bir miktar ivme kazanıyor" yorumunu yaptığı belirtildi.

BITCOIN'DE DÜŞÜŞ

Diğer yandan Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre; kripto para piyasasında seçim sonuçları olumsuz karşılandı. Cumhuriyetçilerin güç kaybetmesinin, kripto sektörünün desteklediği düzenlemelerin Kongre'den geçişinin zorlaşabileceği endişesini artırdığı kaydedildi.

Buna göre; Türkiye saatiyle 06.35 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,6 düşüşle 76 bin 100 dolardan işlem gördü. Bununla beraber Bitcoin'deki düşüş sadece siyasi gelişmelerle açıklanmazken spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan para çıkışları, güvenlik endişeleri ve teknoloji hisselerindeki satışların da fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu aktarıldı.

Diğer yandan Brent petrolün varil fiyatı diplomasi umutlarıyla bugün de düşüşünü sürdürürken fiyatlar sabah saatlerinde 103 dolar sınırına kadar geriledi.