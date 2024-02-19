1 NİSAN'DA EMEKLİYE ÇİFTE ZAM iddiası! Seçimin hemen ertesi sabahı... Cem Küçük'ün yayınında duyurdu: Emekli maaş ve bayram ikramiyelerinde artış!

Emekli maaşlarına ek zam için seçimin ertesi sabahı işaret edildi. 2024 emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin açıklanmasıyla birlikte, maaşların düşük kaldığına dair tartışmalar seçim öncesi en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklentilerin ardından emekli maaşlarına art arta ek zamlar yaparken, artan kira ve market fiyatları sonrası "Emekliye ek zam mı geliyor? Bayram İkramiyeleri artacak mı?" soruları yine gündeme geldi. 31 Mart seçimlerine emeklilerden gelebilecek bir tepkiyle girmek istemediği belirtilen hükümetin, emeklilere ek zam ve bayram ikramiyelerine artış için kolları sıvadığı iddia edildi. Yeni zam için ise seçimin hemen ertesi sabahı işaret edildi. İşte detaylar...
2024 emekli maaşlarına yapılan zamlar seçim öncesi gündemdeki yerini koruyor. Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'ye çıkartıldığının açıklanmasının ardından maaşlara ve ikramiyelere zam konusundaki tartışmalar yeniden alevlendi. Yapılan maaş zammının ve açıklanan bayram ikramiyesinin düşük olduğunu savunanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2024 yılını emekli yılı ilan ediyoruz" açıklamasıyla beklentilerini artırdı.
Cem Küçük'ün TGRT Haber canlı yayın ekranlarında yer alan programında emekliler için ek zammın masada olduğu iddia edildi. Canlı yayına bağlanan TGRT Haber Ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, ek zam ihtimalinin kulislerde konuşulduğunu söyledi.
Emeklilerin maaş zammı beklentisine karşılık vermek için hükümetin kolları sıvadığını öyleyen Yıldız, "Ek zam gelme ihtimalinin olduğunu söyleyenler var. Burada 1 Nisan tarihi işaret ediliyor, ekonomistler tarafından. Yani 1 Nisan'da emekli maaşları yeniden yükseltilebilir" diyerek tarih de verdi.
Ramazan Bayaramı ile ilgili ikramiyelerin 8-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacağını hatırlatan Yıldız, "Dolayısıyla bayram ikramiylerine de öncesinde bir miktar atış gelebilir. Beklentiler de o yönde." diye konuştu.
EYT'lilerin de bayram ikramiyesinden faydalanabileceğini söyleyen Yıldız, geçtiğimiz yıl başvurulrını tamamlayanların ramazan ve kurban bayramında da ikramilerini aldığını hatırlattı.