1 NİSAN'DA EMEKLİYE ÇİFTE ZAM iddiası! Seçimin hemen ertesi sabahı... Cem Küçük'ün yayınında duyurdu: Emekli maaş ve bayram ikramiyelerinde artış!

Emekli maaşlarına ek zam için seçimin ertesi sabahı işaret edildi. 2024 emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin açıklanmasıyla birlikte, maaşların düşük kaldığına dair tartışmalar seçim öncesi en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklentilerin ardından emekli maaşlarına art arta ek zamlar yaparken, artan kira ve market fiyatları sonrası "Emekliye ek zam mı geliyor? Bayram İkramiyeleri artacak mı?" soruları yine gündeme geldi. 31 Mart seçimlerine emeklilerden gelebilecek bir tepkiyle girmek istemediği belirtilen hükümetin, emeklilere ek zam ve bayram ikramiyelerine artış için kolları sıvadığı iddia edildi. Yeni zam için ise seçimin hemen ertesi sabahı işaret edildi. İşte detaylar...



