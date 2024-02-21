1 Nisan sonrası için korkuttu! 2024 maaş zamlarıyla ilgili olay iddia: "Asgari ücretli, çiftçi, esnaf... Artık unutun!"

MAAŞ ZAMLARIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: UNUTUN!

"Sıkı ekonomi yerine daha sımsıkı bir ekonomi geliyor" diyen Oğuz, maaş zamlarıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oğuz şöyle konuştu;

"Ücret talepleri kesinlikle bundan sonra enflasyonun altında kalacağı bir döneme gireceğiz. Kasada para kalmadı, yabancı da para vermiyor. Asgari ücretli, enflasyonun üzerinde maaş zamlarını unutsun. Çiftçi, destekleri unutsun. Sanayici de teşvikleri unutsun. Yani herkesin kendi yağıyla kavrulacağı bir yıl olacak."

