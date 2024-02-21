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1 Nisan sonrası için korkuttu! 2024 maaş zamlarıyla ilgili olay iddia: "Asgari ücretli, çiftçi, esnaf... Artık unutun!"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.02.2024 13:56 | Son Güncelleme:
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Yerel seçim sonrası ekonominin durumu, dolar tahminleri ve enflasyonun ne olacağı şimdiden merak edilirken Ekonomi Gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz'dan herkesi endişelendirecek açıklamalar geldi. 1 Nisan sonrası 'vergi alarmları'nın çalmasıyla enteresan bir uyanış yaşayacağımızı belirten Oğuz, "Asgari ücretli, enflasyonun üzerinde maaş zamlarını unutsun. Çiftçi, destekleri unutsun. Sanayici de teşvikleri unutsun. Yani herkesin kendi yağıyla kavrulacağı bir 2024 yılı olacak." diye konuştu.

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 'sıkı para politikası' ile gimeye hazırlanırken, 1 Nisan sonrası için herkesi endişelendirecek açıklamalar geldi. YouTube yayınında Gazeteci Kenan Taş'ın konuğu olan Ekonomi Gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz, 2024 yılının bir düzeltme yılı olacağını ve kaybetmemenin kazanç sayılacağı bir döneme girildiğini söyledi. Seçimden sonra herkesin acı reçeteyle karşılaşılacağını ve gerçeklerle yüzleşeceğini iddia eden Oğuz, "1 Nisan'dan itibaren enteresan bir uyanma olacak hepimize. Alarmı da sanıyorum vergiler çalacak. 'Uyanın artık konfor bitti' diye." ifadelerini kullandı.

Anlık Borsa

"ARTIK HERKES YAVAŞ YAVAŞ KABUL EDİYOR"

"ARTIK HERKES YAVAŞ YAVAŞ KABUL EDİYOR"

Ekonominin durumunu "Özetlersek hiç iyi değil ancak daha iyi olacaktır. Herkes bunu kabul ediyor artık yavaş yavaş, 2024 yılı bir düzeltme yılı olacak. Yani kaybetmemenin kazanç olacağı bir yıl olacak. Hepimizi Survivor adasında kabul edersek, adada kalmaya çalışacağız." sözleriyle özetleyen Oğuz, seçim sonrasını işaret etti.

"1 NİSAN'DAN SONRA ENTERESAN BİR UYANMA OLACAK"

"1 NİSAN'DAN SONRA ENTERESAN BİR UYANMA OLACAK"

Yeni dönemde yeni vergilerin karşımıza çıkacağını savunan Oğuz, "Gerçeklerle yüzleşmenin kıyısına kadar geldik. 1 Nisan'dan itibaren enteresan bir uyanma olacak hepimize. Alarmı da sanıyorum vergiler çalacak. 'Uyanın artık konfor bitti' diye." ifadelerini kullandı.

MAAŞ ZAMLARIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: UNUTUN!

MAAŞ ZAMLARIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: UNUTUN!

"Sıkı ekonomi yerine daha sımsıkı bir ekonomi geliyor" diyen Oğuz, maaş zamlarıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oğuz şöyle konuştu;

"Ücret talepleri kesinlikle bundan sonra enflasyonun altında kalacağı bir döneme gireceğiz. Kasada para kalmadı, yabancı da para vermiyor. Asgari ücretli, enflasyonun üzerinde maaş zamlarını unutsun. Çiftçi, destekleri unutsun. Sanayici de teşvikleri unutsun. Yani herkesin kendi yağıyla kavrulacağı bir yıl olacak."

DOLAR YÜKSELECEK Mİ?

DOLAR YÜKSELECEK Mİ?

"Acı reçete bizleri bekliyor. Şu anda acı var ama reçete yok. Reçete, Nisan'dan sonra sımsıkı para politikasıyla gelecek." diyen Oğuz, dolar kuruyla ilgili de şunları söyledi;


"Doların yıl sonunda ne olacağını kimse bilemez. Öyle olsa şu an Maldivler'den bağlanırdım yayına. Dolar geliyor fiyatlara yapışıyor. Doları tutmaya gayret edeceklerdir."

Oğuz, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin etkileri ve seçim gündeminin yabancı yatırımcıda soru işaretleri yarattığını belirtirken "Yabancılar Hafize Gaye Erkan gibi yine görevden alınabileceği endişesini halen taşıyor. Ancak buna rağmen seçimden sonra Türkiye'ye doğru bir kaynak akışı olacaktır. Türkiye'nin yabancı kaynağa ihtiyacı var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Ekonomi dolar maaş zammı
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