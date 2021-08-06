1 Temmuz'da yasak kalktı! Yeni işçi için 1.556 TL vergi ve prim desteği ödenecek!

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YENİ İŞÇİ İSİN BİN 556 TL

Prim ve vergi teşvikiyle yeni işçi alan firmalara bin 556 Türk lirası destek veriliyor.

Bu şekilde işçinin asgari ücret üstünden tüm vergi ve primlerini devlet verecek.

1 Temmuz tarihinden itibaren özellikle fesih yasağının ortadan kalkması ve kısa çalışma ödeneğinin bitmesi nedeniyle istihdama teşvik de geldi.

18 AY UYGULANACAK Başta yeme içme sektörü olmak üzere hizmetler ve turizm sektörlerinde normalleşmeyle beraber canlanması yeni eleman ihtiyacını da doğurdu.