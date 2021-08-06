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1 Temmuz'da yasak kalktı! Yeni işçi için 1.556 TL vergi ve prim desteği ödenecek!

06.08.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Temmuz 2021 itibarıyla fesih yasağı kalktı, hükümet devreye teşvikleri koydu. Yeni işçi alan işletmelere eleman başına bin 556 Türk lirası vergi ve prim desteği verilecek.

İşte merak edilen tüm bilgiler...

YENİ İŞÇİ İSİN BİN 556 TL

Prim ve vergi teşvikiyle yeni işçi alan firmalara bin 556 Türk lirası destek veriliyor.
Bu şekilde işçinin asgari ücret üstünden tüm vergi ve primlerini devlet verecek.
1 Temmuz tarihinden itibaren özellikle fesih yasağının ortadan kalkması ve kısa çalışma ödeneğinin bitmesi nedeniyle istihdama teşvik de geldi.

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Başta yeme içme sektörü olmak üzere hizmetler ve turizm sektörlerinde normalleşmeyle beraber canlanması yeni eleman ihtiyacını da doğurdu.
Mevcut elemanlarını artıran işletmeler teşvikten de faydalanmış olacak.
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Anahtar Kelimeler:
İşçi
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