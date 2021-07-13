10-16 Temmuz A101 aktüel ürünler! A101'de bu hafta hangi fırsatlar var?

"A101'de bu hafta hangi fırsatlar var?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. 10 ve 16 Temmuz tarihleri arasında kahvaltılık, abur cubur, kozmetik, temizlik ürünleri indirimde olacak. İşte 10-16 Temmuz A101 aktüel ürünler!

10-16 Temmuz A101 aktüel ürünler

A101 10-16 Temmuz günleri arasında da müşterine uygun fiyatlı ürünleri sunmaya devam ediyor. Belirtilen tarihler arasında birçok gıda, temizlik ve kişisel bakım ürününde indirim yapılacak.

4 kg Alo toz deterjan 34,90 TL yerine 27,90'dan satılacak. Bingo renkli sıvı deterjan 4 L ise 40,75 TL yerine 31,90 TL olacak.

500 ml Algida Maraş usullü dondurma yüzde 13 indirim ile 19,50'den 17.00 TL'ye indi.

Vani̇sh leke çıkarıcı yüzde 43 indirim ile 14,95 yerine 8,45 TL'den satışa sunuluyor.