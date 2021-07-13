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10-16 Temmuz A101 aktüel ürünler! A101'de bu hafta hangi fırsatlar var?

13.07.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan A101'de 10 ve 16 Temmuz arasındaki indirimleri sizler için haberimizde derledik. Belirtilen tarihler arasında birçok gıda ürünlerinde indirim uygulanıyor. Torku dana kangal sucuk 225 g 29,85 TL yerine sadece 13,95 TL! Peki A101'de bu hafta hangi fırsatlar var? İşte 10-16 Temmuz A101 aktüel ürünler!

"A101'de bu hafta hangi fırsatlar var?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. 10 ve 16 Temmuz tarihleri arasında kahvaltılık, abur cubur, kozmetik, temizlik ürünleri indirimde olacak. İşte 10-16 Temmuz A101 aktüel ürünler!

10-16 Temmuz A101 aktüel ürünler

A101 10-16 Temmuz günleri arasında da müşterine uygun fiyatlı ürünleri sunmaya devam ediyor. Belirtilen tarihler arasında birçok gıda, temizlik ve kişisel bakım ürününde indirim yapılacak.
4 kg Alo toz deterjan 34,90 TL yerine 27,90'dan satılacak. Bingo renkli sıvı deterjan 4 L ise 40,75 TL yerine 31,90 TL olacak.
500 ml Algida Maraş usullü dondurma yüzde 13 indirim ile 19,50'den 17.00 TL'ye indi.
Vani̇sh leke çıkarıcı yüzde 43 indirim ile 14,95 yerine 8,45 TL'den satışa sunuluyor.
Çiçeğim toz deterjan 5 kg 26,90 TL yerine 23,50'ye satılacak. Sea saç boyalarının tanesi ise 12,45 TL olacak.
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Anahtar Kelimeler:
a101
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