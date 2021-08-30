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10 adımda erken emeklilik! Eğer eksik prim gününüz varsa...

30.08.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borçlanma imkanı erken emekli olmak isteyen, emeklilik için prim günü eksik olan veya sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyen vatandaşlara fırsat sağlıyor. Borçlanma imkanı ile erken emekli olmak isteyen vatandaşlar 10 başlıkta borçlanma hakkına sahip oluyor. Erken emeklilik için birkaç formül bulunuyor. Bu formüllere ilişkin araştırılan soruların yanıtlarını derledik. İşte ayrıntılar...

Milyonlarca kişi erken emekli olmanın hayalini kuruyor. Emekli olmak için prim günü eksik olanlara veya sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyen vatandaşlara borçlanma imkanı destek sağlıyor. Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar 10 ayrı borçlanma imkanına sahip oluyor. İşte ayrıntılar...

EMEKLİ OLMAK İÇİN 10 BAŞLIKTA BORÇLANMA İMKANI!

BORÇLANILACAK SÜRELER NELER?

BORÇLANILACAK SÜRELER NELER?
Askerlik, doğum, sigortalı olmadan doktora öğrenimi ya da tıpta uzmanlık için geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenimi, yurt dışı eğitim, 1 senelik avukatlık stajı, hekimlerin fahri asistanlık dönemi, uzman ve usta öğreticilikte geçen seneler, kısmi süreli iş sözleşmeli sigortalıların çalıştıkları aylara ait eksik süreler (25 Şubat 2011'den sonra) borçlanılabilir...
Subay, polis, komiser yardımcısı, astsubayların sivil öğrenim dönemi, kamu çalışanlarının mevzuata uygun kullandıkları aylıksız izin sürelerinin tamamı da borçlanılabiliyor.

LOKAVT VE GREVDE GEÇEN SÜRELERİ KAPSAR MI?

LOKAVT VE GREVDE GEÇEN SÜRELERİ KAPSAR MI?
Lokavt ve grevde geçen süreler de borçlanılabiliyor. Seçim yasaları kapsamında görevinden istifa eden vatandaşlar, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına dek açıkta geçirdikleri süreler borçlanılabilir.
Herhangi bir suç yüzünden tutuklanan, gözaltına alınıp beraat eden kişilerin de belirtilen sürelere yönelik prim ödeme hakkı var.

BORÇLANMADAN VAZGEÇİLİRSE BORÇLANILAN TUTAR İADE ALINIR MI?

BORÇLANMADAN VAZGEÇİLİRSE BORÇLANILAN TUTAR İADE ALINIR MI?
Eğer aylık bağlanmamış ise borçlanma tutarının tümü, sigortalı kişinin isteği durumunda herhangi bir sorun olmadan geri verilir.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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