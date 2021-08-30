10 adımda erken emeklilik! Eğer eksik prim gününüz varsa...

Milyonlarca kişi erken emekli olmanın hayalini kuruyor. Emekli olmak için prim günü eksik olanlara veya sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyen vatandaşlara borçlanma imkanı destek sağlıyor. Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar 10 ayrı borçlanma imkanına sahip oluyor. İşte ayrıntılar...

EMEKLİ OLMAK İÇİN 10 BAŞLIKTA BORÇLANMA İMKANI!

BORÇLANILACAK SÜRELER NELER? Askerlik, doğum, sigortalı olmadan doktora öğrenimi ya da tıpta uzmanlık için geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenimi, yurt dışı eğitim, 1 senelik avukatlık stajı, hekimlerin fahri asistanlık dönemi, uzman ve usta öğreticilikte geçen seneler, kısmi süreli iş sözleşmeli sigortalıların çalıştıkları aylara ait eksik süreler (25 Şubat 2011'den sonra) borçlanılabilir...

Subay, polis, komiser yardımcısı, astsubayların sivil öğrenim dönemi, kamu çalışanlarının mevzuata uygun kullandıkları aylıksız izin sürelerinin tamamı da borçlanılabiliyor.

LOKAVT VE GREVDE GEÇEN SÜRELERİ KAPSAR MI? Lokavt ve grevde geçen süreler de borçlanılabiliyor. Seçim yasaları kapsamında görevinden istifa eden vatandaşlar, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına dek açıkta geçirdikleri süreler borçlanılabilir.

Herhangi bir suç yüzünden tutuklanan, gözaltına alınıp beraat eden kişilerin de belirtilen sürelere yönelik prim ödeme hakkı var.