10 bin TL emekli maaşına karşın 65 bin TL faiz! Bağ-Kur primi 2008 sonrası SSK’lı ile eşitleniyor! SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ‘Ana para da cebinde kalır’ diyerek hesapladı

8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartları kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9.000 gün olarak uygulanırken yapılacak yeni düzenleme ile prim ödeme gün sayısı 1.800 gün yani 5 yıl azaltılarak 7.200'e düşürülecek. Böylece 2008 sonrası SSK'lılarda olan 7.200 gün şartıyla eşitlenecek.