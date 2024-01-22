10 bin TL emekli maaşına karşın 65 bin TL faiz! Bağ-Kur primi 2008 sonrası SSK’lı ile eşitleniyor! SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ‘Ana para da cebinde kalır’ diyerek hesapladı

1 milyon küçük esnafa erken emeklilik kapısı aralayacak reforma AK Parti Seçim Beyannemesi’nde yer verilmişti. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ‘o söz yerine gelecek’ diyerek heyecanlandıran açıklamaya imza attı.
8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartları kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9.000 gün olarak uygulanırken yapılacak yeni düzenleme ile prim ödeme gün sayısı 1.800 gün yani 5 yıl azaltılarak 7.200'e düşürülecek. Böylece 2008 sonrası SSK'lılarda olan 7.200 gün şartıyla eşitlenecek.
Kuaför, terzi, bakkal, berber gibi küçük esnaf ve sanatkarlar konuya ilişkin atılacak somut adımları beklerken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bir maliyet hesabını gözler önüne serdi.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Bağ-Kur'lu olan bir sigortalının emekli olabilmesi için 9000 gün yani 25 yıl yani 300 ay Bağ-Kur primi ödemesi gerektiğinin altını çizdi. 9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 arasında sigorta başlangıcı olanlar için kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşında, 1 Mayıs 2028 sonrasında ise kademeli 65 yaş emeklilik şartı olduğunu anımsattı.
“ Bağ-Kur primi asgari ücretin yüzde 34.5'idir. Aylık Bağ-kur primi 6.900.86 TL. Ödemelerini düzenli yapanlar aylık indirimli 5.900.73 TL öder” ifadelerini kullanarak hesaplamada bulunan Erdursun şunları kaydetti:
“9000 gün için indirimli bugünkü değerlerden 1.770.219 TL prim ödemesi yapması gerekir. Emekli olduğunda 10.000 TL emekli aylığı alır. Ödediği parayı 177 ayda yani yaklaşık 15 yılda amorti öder.