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  4. 10 bin TL'nin üstünde maaş alanlara yarar, altındakilere yaramaz! 2024 zamlı emekli maaşları için çizgiyi çekti... Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için net konuştu

10 bin TL'nin üstünde maaş alanlara yarar, altındakilere yaramaz! 2024 zamlı emekli maaşları için çizgiyi çekti... Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için net konuştu

19.12.2023 16:50 | Son Güncelleme:
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Emekli maaş zammı için geri sayım sürerken, milyonlar 2024 zamlı emekli maaşını hesaplamaya başladı. Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları neredeyse netleşirken gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerine çevrildi. Beklenen zam oranıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 10 bin TL maaş sınırının kritik olduğunu söyledi. Söz konusu rakamın altında maaş alanlara kötü haberi verirken, yapılacak zammın 10 bin TL'nin üstünde maaş alanlara yarayacağını söyledi.

Yıl sonu geldi milyonlarca çalışan ve emekli maaş zammı için geri sayıma başladı. Bir yandan asgari ücret görüşmeleri sürerken, bir yandan da emekliler zamlı maaşlarını hesaplamaya başladı. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı neredeyse netleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni maaşlarını merak ediyor.

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YILMAZ 'YÜZDE 50 ZAM' DEMİŞTİ

YILMAZ 'YÜZDE 50 ZAM' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur emeklilerine yılbaşında yüzde 50 civarında artış yapılacağını belirtirken "Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." demişti.

GÖZLER SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARINDA

GÖZLER SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARINDA

Yılmaz'ın açıklamarı sonrası gözler ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine çevrildi. Milyonlarca vatandaş 2024 zamlı emekli maaşını belirtirken, Sözcü Tv'ye konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Memur ve memur emeklisinin maaşının şu an için yüzde 47 olacağını belirten Erdursun, kök maaşa dikkat çekerek emekli maaaşları için adeta çizgi çekti. Erdursun yüzde 50'lik bir zam yapılsa bile 10 bin TL maaş sınırının çok kritik olduğunu belirtti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI YÜZDE 47

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI YÜZDE 47

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamaları şöyle;

"Aslında enflasyon yüzde 3 çıkarsa, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 47'lik bir zam yapılacak. Yüzde 38 ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam yapılacak. Çünkü çıkan ikinci dönem enflasyonu emeklilere, memurlara verilir.

Ancak memurların toplu sözleşmeyle geçen yıl aldıkları bir fark vardı Bu yılda yüzde 15'lik alacakları bir fark var. 15'ten 6'yı çıkardığımızda da yüzde 9 gibi bir fark kalıyor. Toplu sözleşme farkıdır bu.

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emekli maaşı memur maaşı
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