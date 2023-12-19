10 bin TL'nin üstünde maaş alanlara yarar, altındakilere yaramaz! 2024 zamlı emekli maaşları için çizgiyi çekti... Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için net konuştu

Ancak memurların toplu sözleşmeyle geçen yıl aldıkları bir fark vardı Bu yılda yüzde 15'lik alacakları bir fark var. 15'ten 6'yı çıkardığımızda da yüzde 9 gibi bir fark kalıyor. Toplu sözleşme farkıdır bu.