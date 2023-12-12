100 milyon adet madeni 5 Türk Lirası tedavüle verilmişti: Darphane'de paraların basım anı görüntülendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyetin 100. yılı anısına 5 TL değerinde madeni para çıkarıldığını ve tedavüle verildiğini Resmi Gazete’den duyurmuştu. Bir defaya mahsus 100 milyon adet basılan madeni 5 TL için Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ise bu paranın banknot 5 lira ile birlikte kullanılacağını duyurmuştu.

Madeni 5 Türk Lira’nın Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ndeki basım işlemi A Haber tarafından görüntülendi.

1 MADENİ TÜRK LİRASI İLE BENZİYOR

Hatıra parada 100 yılı anlatan birçok imge yer alıyor. Paranın bir yüzünde Atatürk portresi Bu portrenin altında 100. yılı gösteren bir logo var. Diğer yüzünde ise özel bir tasarım var. Para mevcutta kullanılan 1 lira ile aynı inceliğe sahip. Daha öncede bir çok defa hatıra para basıldı. Vatandaşlar hem hatıra parası olarak saklayabilecek hem de bu para tedavülde kullanılabilecek. Paranın basımı sürüyor.

MAKİNELERDE BİRLEŞTİRİLİYOR

Paranın basımı için 2 alan ayrılmış durumda. Dış halkası ve iç göbeği beraber basılıyor. Bunlar makinelarda birleştiriliyor ve baskıya hazır hale getiriliyor.

Şu anda Türkiye'nin birçok noktasında bu parayı bulmak mümkün.



