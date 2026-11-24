Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2027 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak açıklandı.

1 OCAK 2027'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Belirlenen oran doğrultusunda vergi, harç ve trafik cezalarında önemli artışlar gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasal yetkisini kullanarak farklı bir oran belirlememesi halinde yeni tutarlar 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak.

2027'DE HANGİ ÜCRETLER ARTACAK?

Yeniden değerleme oranı yalnızca trafik cezaları ve devlet harçlarını değil, çalışanları, ev sahiplerini, araç sahiplerini ve işletmeleri de yakından ilgilendiriyor.

Yeni yılda değişmesi beklenen başlıca kalemler arasında pasaport harçları, yurt dışına çıkış harcı, cep telefonu IMEI kayıt ücreti, kira geliri vergisi istisnası, yemek ve ulaşım giderleri, fatura düzenleme sınırı ve binek otomobil giderleri bulunuyor.

PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışına çıkmak isteyen ve pasaport almayı planlayan vatandaşlar, 2027 yılında daha yüksek harç ödeyecek. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının uygulanması durumunda pasaport harçlarında beklenen yeni tutarlar şöyle:

6 aylık pasaport: 3 bin 586 TL

1 yıllık pasaport: 5 bin 245 TL

10 yıllık pasaport: 17 bin 142 TL

Bu ücretlere pasaport defter bedeli dahil değil. Defter bedeli ayrıca ödenecek.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI 1.598 TL

Yurt dışına seyahat edecek vatandaşların ödediği çıkış harcında da artış bekleniyor. Halen 1.250 TL olarak uygulanan yurt dışına çıkış harcının, yeni yılda yüzde 27,83 zamla 1.598 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 69 BİN TL'Yİ AŞACAK

Yurt dışından telefon getirenleri ilgilendiren IMEI kayıt harcı da zamlanacak. 2026 yılında 54 bin 258 TL olarak uygulanan telefon kayıt ücretinin, yeniden değerleme oranının aynen uygulanması halinde 2027'de 69 bin 358 TL olması bekleniyor.

Böylece yurt dışından getirilen bir cep telefonunu Türkiye'de kullanıma açmanın maliyeti yaklaşık 15 bin 100 TL artacak.

TRAFİK CEZALARINA YÜZDE 27,83 ZAM

Yeni yılda trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin ödeyeceği para cezaları da artacak. Yeniden değerleme oranına göre hesaplanan 2027 yılı trafik cezalarından bazıları şöyle:

Kırmızı ışık ihlali: 6 bin 391 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 6 bin 391 TL

Alkollü araç kullanmak: 31 bin 957 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak: 51 bin 132 TL

Plakasız araç kullanmak: 58 bin 801 TL

Sahte plaka kullanmak: 178 bin 962 TL

Drift yapmak: Yaklaşık 178 bin TL

Trafikte kavga çıkarmak veya ısrarlı takip yapmak: Yaklaşık 230 bin TL

RADAR CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak radar cezaları da 2027 yılında yeniden belirlenecek.

Yerleşim yeri içindeki hız ihlallerinde beklenen ceza tutarları şöyle:



Hız sınırı aşımı 2027 cezası

6-10 km/sa 2.556 TL

11-15 km/sa 5.113 TL

16-20 km/sa 7.669 TL

21-25 km/sa 10.226 TL

26-35 km/sa 15.339 TL

36-45 km/sa 19.174 TL

46-55 km/sa 25.566 TL

56-65 km/sa 31.957 TL

66 km/sa ve üzeri 38.349 TL

Yerleşim yeri dışındaki hız ihlallerinde ise beklenen cezalar şu şekilde:

Hız sınırı aşımı 2027 cezası

11-15 km/sa 2.556 TL

16-20 km/sa 5.113 TL

21-25 km/sa 7.669 TL

26-30 km/sa 10.226 TL

31-40 km/sa 15.339 TL

41-50 km/sa 19.174 TL

51-60 km/sa 25.566 TL

61-70 km/sa 31.957 TL

71 km/sa ve üzeri 38.349 TL

YEMEK KARTI İSTİSNASI 421 TL OLACAK

Yeniden değerleme oranındaki artış, çalışanların yemek giderlerine yönelik vergi istisnasını da değiştirecek.

Hesaplamalara göre 2027 yılında günlük yemek bedeli istisnasının KDV hariç 385,02 TL, KDV dahil ise 421,80 TL olması bekleniyor.

Burada belirtilen tutarın işverenlerin çalışanlarına vermek zorunda olduğu asgari yemek ücreti olmadığına dikkat çekiliyor. Söz konusu rakam, gelir vergisi istisnası kapsamında değerlendirilen günlük sınırı ifade ediyor.

ULAŞIM DESTEĞİ İSTİSNASI ARTACAK

İşveren tarafından servis hizmeti sağlanmayan çalışanlara verilen ulaşım desteğinde uygulanan vergi istisnası da yükselecek.

Yeni hesaplamaya göre çalışanların işe gidip gelmeleri için sağlanan günlük ulaşım bedelinin 202,11 TL'ye kadar olan kısmı gelir vergisinden muaf tutulabilecek.

KİRA GELİRİ VERGİSİ İSTİSNASI 74 BİN TL

Konutunu kiraya veren ev sahiplerinin ödeyeceği vergiyi etkileyen kira geliri istisnasında da artış bekleniyor.

2027 yılında konut kira gelirleri için uygulanacak istisna tutarının 74 bin 141 TL'ye çıkarılması öngörülüyor. Buna göre gerekli yasal şartları taşıyan mülk sahipleri, kira gelirlerinin bu tutara kadar olan bölümü için gelir vergisi ödemeyecek.

TEMETTÜ GELİRLERİNDE BEYAN SINIRI DEĞİŞİYOR

Temettü kazancı, iş yeri kira geliri ve birden fazla işverenden alınan ücret gibi gelirlerin beyan edilmesinde kullanılan sınır da yeniden değerleme oranıyla artacak.

2027 yılı için söz konusu beyan sınırının 511 bin 320 TL olması bekleniyor.

Vergi kesintisine tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için uygulanan beyan sınırının ise 28 bin 122 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Yurt dışındaki banka hesaplarından elde edilen faiz gelirleri de ilgili şartlar kapsamında bu düzenlemeye dahil olabiliyor.

EV SATIŞINDA VERGİ İSTİSNASI YÜKSELİYOR

Gayrimenkulünü satın aldıktan sonra en az 5 yıl elinde tutan kişiler, ticari faaliyet kapsamında olmamak şartıyla satıştan elde ettikleri kazanç için gelir vergisi ödemiyor.

Ancak 5 yıllık süre dolmadan gerçekleştirilen satışlarda değer artış kazancı vergisi gündeme gelebiliyor. Bu kapsamdaki yıllık vergi istisnasının 2027 yılında 191 bin 745 TL'ye çıkarılması bekleniyor.

FATURA KESME SINIRI 15 BİN TL'Yİ AŞACAK

İşletmeleri ve serbest meslek sahiplerini ilgilendiren fatura düzenleme sınırı da yeni yılda değişecek.

2027 yılında fatura düzenleme sınırının 15 bin 339 TL olması öngörülüyor. Aynı şekilde doğrudan gider yazılabilen demirbaşlara ilişkin amortisman sınırının da 15 bin 339 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

ARAÇ GİDERLERİNDE YENİ SINIR

Şirketlerin ve ticari işletmelerin kiraladıkları binek otomobiller için gider gösterebilecekleri aylık kira bedeli sınırı da artacak.

2027 yılı itibarıyla her bir kiralık binek otomobil için uygulanması beklenen aylık gider sınırı 58 bin 801 TL olacak.

EMLAK VERGİSİ VE SİLAH RUHSATI HARÇLARI

Ev, arsa ve iş yeri sahiplerinin ödediği emlak vergisinde de yeni yılda değişiklikler yaşanacak. Emlak vergisinin hesaplanmasında taşınmazın vergi değeri ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınacak.

Öte yandan silah taşıma ve bulundurma ruhsatı almak veya mevcut ruhsatını yenilemek isteyen vatandaşların ödeyeceği harçlar da yeniden değerleme oranından etkilenecek.

Yüzde 27,83 olarak açıklanan 2027 yılı yeniden değerleme oranı, milyonlarca kişinin ödeyeceği vergi, harç ve cezalarda artışın temelini oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevzuatla verilen yetkisini kullanarak farklı bir oran belirlememesi halinde hesaplanan yeni tutarların 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanması bekleniyor. Kesinleşecek rakamlar ise ilgili düzenlemelerin yayımlanmasıyla netlik kazanacak.