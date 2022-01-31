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109 ton altın bulunmuştu! 6 milyar dolarlık keşifte yeni gelişme...

31.01.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyük Altın keşiflerinden birisi Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleşmişti.2020 yılında tüm Türkiye'yi heyecanlandıran keşifle Bilecik’in Söğüt ilçesinde 109 ton altın yani 3,5 milyon ons altın bulunmuştu. Milyarlarca dolarlık altının çıkarılması için çalışmalar devam ederken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı beklenen teşvik belgesinin çıktığını duyurdu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkarılacak 6 milyar dolar civarında değere sahip 3,5 milyon onsluk kaynağın tesbit edilmesinin ardından yeni gelişmeler gelemeye devam ediyor.

Bakanlıktan beklenen belge çıktı

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile alınan acele kamulaştırma kararı sonrası bölgedeki arazilerin mülkiyeti Hazine'ye devredilmiş, tesis kurulumuna da başlanmıştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yılın aralık ayında 2 bin 123 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bakanlığın, Aralık 2021 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Şirket kurulacak tesis üzerinden yılda 7,67 ton dore külçe altın ve yılda 1 milyon 252 bin 800 ton cevher işlemeyi hedefliyor.

EN YÜKSEK TUTARLI 5 YATIRIM ARASINDA

EN YÜKSEK TUTARLI 5 YATIRIM ARASINDA
Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'nin teşvik belgesi verilen yatırımı, Bilecik'in Söğüt ilçesinde 4 milyar 634 milyon 477 bin 508 lirayı bulan, yılda 7,67 ton dore külçe altın ve yılda 1 milyon 252 bin 800 ton cevher işlemeyi kapsıyor.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, Söğüt Altın Madeni Projesi'nde çalışmaların hızla sürdüğünü ve tesis tam kapasiteyle çalışmaya geçtiğinde burada yıllık 6 ile 7 ton civarında altın üretmeyi hedeflediklerimi belirtmişti. Bununla beraber ilk altın külçesimi 2022'nin sonunda dökeceklerini duyurmuştu.
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