Yatırım yapan vatandaşlar tarafından dolar ve euro kurundaki değişimler sıkı bir şekilde takip edilmeye devam ediliyor. Piyasaların kapalı olduğu bugünde dolar ve euro kuru kırmızı ivmeyi gösteriyor. Euro ve doların daha fazla değer kaybedip, kaybetmeyeceğini merak edenler gözlerini piyasaların son durumuna çevirdi. 11 Temmuz 2021 dolar ve euro ne kadar? Bugün (11 Temmuz) dolar ve euro kuru ne kadar? İşte 11 Temmuz 2021 dolar ve euro kuru...