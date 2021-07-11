Yatırım yapan vatandaşlar tarafından dolar ve euro kurundaki değişimler sıkı bir şekilde takip edilmeye devam ediliyor. Piyasaların kapalı olduğu bugünde dolar ve euro kuru kırmızı ivmeyi gösteriyor. Euro ve doların daha fazla değer kaybedip, kaybetmeyeceğini merak edenler gözlerini piyasaların son durumuna çevirdi. 11 Temmuz 2021 dolar ve euro ne kadar? Bugün (11 Temmuz) dolar ve euro kuru ne kadar? İşte 11 Temmuz 2021 dolar ve euro kuru...
Dolar ve euro kuru ne kadar oldu?
Geçtiğimiz ay FED'in (Merkez Bankaları Sistemi) açıklamaları sonrası yükselişe geçen dolar, son zamanlarda düşüş yaşamaya başladı.
Bir anlık yükselişi ile dikkat çeken dolar yatırımcıların gözdesi olmuşken, son zamanlarda yaşadığı düşüş ile risk faktörü haline geldi.
DOLAR NE KADAR?
Amerikan doları yaşadığı düşüş ile bugün alış fiyatı 8,6544 TL olurken, satış fiyatı ise 8,6620 olarak konumlandı.
Piyasalardaki son durum vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ederken yatırım için tercihini eurodan yana kullananlarda yaşanan düşüşü takip ediyor.
EURO NE KADAR?
Euro'nun 11 Temmuz pazar günü alış fiyatı yaşanan yüzde 23 oranında bir düşüşle 10,2459 TL değerinde olurken, satışı ise 10,3393 Lira oldu.
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