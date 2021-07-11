11 Temmuz Altın Bilezik Fiyatları: Altın bilezik fiyatları bugün (11 Temmuz) ne kadar oldu?

Düğünlerin vazgeçilmez takıları arasında yer alan aynı zamanda yatırımcılarında gözdesi olan altın piyasası, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Dolar kuruna paralel bir şekilde hareket eden altın fiyatları, dolar kurunda yaşanan düşüş nedeniyle, geçtiğimiz haftaki altın bilezik fiyatlarına göre bu hafta düşüş gözlemleniyor. 18 ayar altın bilezik güne 367 ile başlarken, 14 ayar altın bilezik ise güne 275 seviyesinde başladı.

11 Temmuz altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta büyük bir yükseliş yaşayan altın fiyatları bu hafta kapanışı yaşanan düşüş ile kapatıyor.

Dolar kuru ile paralel hareketler sergileyen altın piyasası doların son zamanlarda yaşadığı düşüşten etkilenerek gerileme yaşadı.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR? Geçtiğimiz hafta yaşadığı yüzde 46 oranında artışla 459,65'dan işlem gören 22 ayar bilezik bu haftayı ise 457,69 TL ile kapatıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI 18 ayar bileziğin gram fiyatı ise yaşanan yüzde 10'luk bir gerileme ile alış fiyatı 367,39 lira olurken satış fiyatı ise 367,58 TL oldu.