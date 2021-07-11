FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 11 Temmuz Altın Bilezik Fiyatları: Altın bilezik fiyatları bugün (11 Temmuz) ne kadar oldu?

11 Temmuz Altın Bilezik Fiyatları: Altın bilezik fiyatları bugün (11 Temmuz) ne kadar oldu?

11.07.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi yasaklarının kalkması ile düğün sezonunu bu sıralar hız kazandı. Düğün sezonun açılması ile altın bilezik piyasası vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Bu kapsamda 22 ayar altın bilezik fiyatları merak ediliyor. Altın bilezik fiyatlarında 11 Temmuz Pazar günü genel olarak sakinlik hakim. Peki Altın bilezik fiyatları bugün (11 Temmuz) ne kadar oldu?

Düğünlerin vazgeçilmez takıları arasında yer alan aynı zamanda yatırımcılarında gözdesi olan altın piyasası, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Dolar kuruna paralel bir şekilde hareket eden altın fiyatları, dolar kurunda yaşanan düşüş nedeniyle, geçtiğimiz haftaki altın bilezik fiyatlarına göre bu hafta düşüş gözlemleniyor. 18 ayar altın bilezik güne 367 ile başlarken, 14 ayar altın bilezik ise güne 275 seviyesinde başladı.

11 Temmuz altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta büyük bir yükseliş yaşayan altın fiyatları bu hafta kapanışı yaşanan düşüş ile kapatıyor.
Dolar kuru ile paralel hareketler sergileyen altın piyasası doların son zamanlarda yaşadığı düşüşten etkilenerek gerileme yaşadı.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
Geçtiğimiz hafta yaşadığı yüzde 46 oranında artışla 459,65'dan işlem gören 22 ayar bilezik bu haftayı ise 457,69 TL ile kapatıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
18 ayar bileziğin gram fiyatı ise yaşanan yüzde 10'luk bir gerileme ile alış fiyatı 367,39 lira olurken satış fiyatı ise 367,58 TL oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
11 Temmuz Pazar günü 14 ayar altın bileziğin fiyatı piyasanın son durumu kapsamında alış fiyatı 275,84 TL, satış fiyatı ise 330,97 lira olarak konumlandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Gültekin cinayetinde yeni delil davanın seyrini değiştirdi

Gültekin cinayetinde yeni delil davanın seyrini değiştirdi

Sıfır otomobilde 70 bin TL'lik indirim!

Sıfır otomobilde 70 bin TL'lik indirim!

Bakan duyurdu! Yüzde 50'sini Bakanlık karşılayacak

Bakan duyurdu! Yüzde 50'sini Bakanlık karşılayacak

2021 4D işçi maaşları ne kadar oldu?

2021 4D işçi maaşları ne kadar oldu?

Özel izinle üretiliyor! Kilosu bin lira

Özel izinle üretiliyor! Kilosu bin lira

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

BDDK'dan kredi kolaylığı! Yürürlüğe girdi

BDDK'dan kredi kolaylığı! Yürürlüğe girdi

Akbank'tan yeni açıklama! ATM'ler çalışıyor mu?

Akbank'tan yeni açıklama! ATM'ler çalışıyor mu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.