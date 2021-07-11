11 Temmuz Altın Fiyatları: Bugün (11 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Dolar kuruna paralel olarak hareket altın fiyatları bugün de oldukça merak ediliyor. 11 Temmuz gününde altının ons fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 0,34 değer kazanarak 1.808 dolardan alıcı buluyor. Peki altın fiyatları 11 Temmuz Pazar günü ne kadar oldu? Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin ABD ekonomisinde hissedilmeye devam ettiğini belirterek, yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin arttığını açıkladı.

Fed'in varlık alım programına ilişkin gelecek toplantılarda Komitenin hedefler doğrultusundaki ilerlemeyi değerlendirmeye devam edeceği belirtilerek, yakın vadede enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığı aktarıldı.