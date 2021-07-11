FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 11 Temmuz Altın Fiyatları: Bugün (11 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

11 Temmuz Altın Fiyatları: Bugün (11 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

11.07.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, 11 Temmuz Pazar günü genel olarak güne düşüşle başladı. Altın fiyatlarındaki değişimler dikkatle takip edilirken, Gram altındaki hareketlilik ise vatandaşları meraklandırıyor. Piyasaların kapalı olduğu 11 Temmuz Pazar gününde Gram altın, kapanıştaki 503 seviyesini koruyor. Çeyrek altın ise haftayı 823 seviyesinde kapatmıştı. İşte 11 Temmuz Altın fiyatları…

Dolar kuruna paralel olarak hareket altın fiyatları bugün de oldukça merak ediliyor. 11 Temmuz gününde altının ons fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 0,34 değer kazanarak 1.808 dolardan alıcı buluyor. Peki altın fiyatları 11 Temmuz Pazar günü ne kadar oldu? Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin ABD ekonomisinde hissedilmeye devam ettiğini belirterek, yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin arttığını açıkladı.

Fed'in varlık alım programına ilişkin gelecek toplantılarda Komitenin hedefler doğrultusundaki ilerlemeyi değerlendirmeye devam edeceği belirtilerek, yakın vadede enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığı aktarıldı.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Gram Altın, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 503,77'dan işlem görüyor. Dün en düşük 500,68, en yüksek 505,21 seviyelerini gören Gram Altın, günü 503,42 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Gram Altın, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 503,77'dan işlem görüyor. Dün en düşük 500,68, en yüksek 505,21 seviyelerini gören Gram Altın, günü 503,42 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 1.652,98'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.638,00, en yüksek 1.648,63 seviyelerini gören Yarım Altın, günü 1.647,48 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Tam Altın, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 3.272,61'dan işlem görüyor. Dün en düşük 3.265,99, en yüksek 3.284,89 seviyelerini gören Tam Altın, günü 3.284,89 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 3.365,89'dan işlem görüyor. Dün en düşük 3.369,00, en yüksek 3.384,00 seviyelerini gören Cumhuriyet Altını, günü 3.379,00 seviyesinde kapattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Fed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Gültekin cinayetinde yeni delil davanın seyrini değiştirdi

Gültekin cinayetinde yeni delil davanın seyrini değiştirdi

Sıfır otomobilde 70 bin TL'lik indirim!

Sıfır otomobilde 70 bin TL'lik indirim!

Bakan duyurdu! Yüzde 50'sini Bakanlık karşılayacak

Bakan duyurdu! Yüzde 50'sini Bakanlık karşılayacak

2021 4D işçi maaşları ne kadar oldu?

2021 4D işçi maaşları ne kadar oldu?

Özel izinle üretiliyor! Kilosu bin lira

Özel izinle üretiliyor! Kilosu bin lira

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

BDDK'dan kredi kolaylığı! Yürürlüğe girdi

BDDK'dan kredi kolaylığı! Yürürlüğe girdi

Akbank'tan yeni açıklama! ATM'ler çalışıyor mu?

Akbank'tan yeni açıklama! ATM'ler çalışıyor mu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.