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11 Temmuz Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 11 Temmuz 2021 Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

11.07.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu ve Milli Piyango severler tarafından merakla takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım devam ediyor. 11 Temmuz Pazar günü haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu'nda çekiliş saatine az bir süre kala sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 11 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 11 Temmuz 2021 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilirken, büyük çekiliş için geri sayım devam ediyor. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 11 Temmuz 2021 Pazar gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Çekiliş saati yaklaşırken, çekiliş sonuçları da araştırılmaya başlandı. Peki 11 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

11 Temmuz Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 2 günü gerçekleşen 11 Temmuz Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak.
Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmış ve 5+1 kazanan olmayıp 5 kazanan 7 kişi olmuştu.
Şanslı rakamlar ise 10,13,16,31,33,8 olup, joker 8 rakamı olmuştu.

Çekiliş bugün 20:00'da gerçekleşecek!

Çekiliş bugün 20:00'da gerçekleşecek!
Haftanın ikinci ve son çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.
11 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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