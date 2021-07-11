11 Temmuz Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 11 Temmuz 2021 Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilirken, büyük çekiliş için geri sayım devam ediyor. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 11 Temmuz 2021 Pazar gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Çekiliş saati yaklaşırken, çekiliş sonuçları da araştırılmaya başlandı. Peki 11 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?