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11 Temmuz Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 11 Temmuz 2021 Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

11.07.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango ve Şisal iş birliği ile birlikte Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler Süper Loto çekiliş sonuçlarını ilgiyle takip ediyor. Noter eşliğinde gerçekleşen çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı şekilde yayınlanmakta. Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 1.240.249 TL değerinde oldu. Peki 11 Temmuz Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 11 Temmuz Pazar Süper Loto sonuçları...

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde düzenlenmekte. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 1.240.249 TL değerinde. Peki 11 Temmuz Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

11 Temmuz Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam son çekilişi düzenlenecek.
Daha önce Perşembe gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.
Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte 11 Temmuz için yani bu akşamın devreden büyük ikramiyesi 1.240.249 lira olarak belirlendi.
Daha önce yapılan son çekilişte şanslı numaralar 4, 7 ,10 ,19, 47 ve 55 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilmiş olacak.

Milli Piyango Süper Loto nasıl oynanır?

Milli Piyango Süper Loto nasıl oynanır?
1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olan Süper Loto'da seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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