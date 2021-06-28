1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban bayramı ikramiyeleri erken yatar mı?

"1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" , "2021 Kurban bayramı ikramiyeleri erken yatar mı?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Ödemeler temmuz ayında verilecek. 1000 TL olarak ödenen emekli ikramiyeleri bu dönem bin 100 TL'ye çıkarıldı. İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatar?

Bayram ikramiyeleri 3 dönemdir emeklilere sağlanıyor. Bu ikramiyeler bu yıl bin TL'den bin 100 TL'ye yükseltildi.

Emeklilere bayram ikramiyesinin 12-19 Temmuz arasında verileceği öngörülüyor.

YENİ EMEKLİ OLANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ? Bayram ikramiyesinden faydalanacaklar arasında yeni emekliler de yer alıyor. Mayıs ayının sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar Ramazan Bayramı ikramiyesini aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesini de alacak.

Aynı zamanda temmuz ayının sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.