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1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban bayramı ikramiyeleri erken yatar mı?

28.06.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın idrak etmesine az kaldı. Milyonlarca emekli hem bayramda alacağı ikramiyeyi hem de emekli maaşına yapılacak zammı araştırıyor. "1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" , "2021 Kurban bayramı ikramiyeleri erken yatar mı?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

"1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" , "2021 Kurban bayramı ikramiyeleri erken yatar mı?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Ödemeler temmuz ayında verilecek. 1000 TL olarak ödenen emekli ikramiyeleri bu dönem bin 100 TL'ye çıkarıldı. İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatar?

Bayram ikramiyeleri 3 dönemdir emeklilere sağlanıyor. Bu ikramiyeler bu yıl bin TL'den bin 100 TL'ye yükseltildi.
Emeklilere bayram ikramiyesinin 12-19 Temmuz arasında verileceği öngörülüyor.

YENİ EMEKLİ OLANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?

YENİ EMEKLİ OLANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?
Bayram ikramiyesinden faydalanacaklar arasında yeni emekliler de yer alıyor. Mayıs ayının sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar Ramazan Bayramı ikramiyesini aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesini de alacak.
Aynı zamanda temmuz ayının sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.

İŞTE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

İŞTE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
19 Temmuz 2021 Pazartesi Kurban Bayramı Arifesi kutlanacak. Kurban Bayramı birinci gün 20 Temmuz 2021, ikinci gün 21 Temmuz 2021, üçüncü gün 22 Temmuz 2021, dördüncü gün ise 23 Temmuz 2021. Kurban Bayramı'nda toplamda 4 gün tatil yapılacak.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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