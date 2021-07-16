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1100 TL bayram ikramiyesi yattı mı? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

16.07.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağı duyurulan bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatmaya başlıyor. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala milyonlarca emeklinin merak ettiği bayram ikramiyeleri için geri sayım sona erdi. Yılda iki defa her dini bayram öncesinde yatan emekli ikramiyeleri, 2018 yılından bu yana 1000 lira olarak hesaplara yatarken, 2021 yılında zam yapılarak 1100 liraya çıkarıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli ikramiyeleri bugün hesaplara yatmaya başladı. Buna göre Bağ-Kur emeklilerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri 16 Temmuz’da hesaplara yatmaya başladı. Bu kapsamda emekli sandığı kapsamındaki vatandaşların Temmuz ayı enflasyon farkı, Temmuz maaşları ve bayram ikramiyeleri de 15 Temmuz’la beraber ödenecek.

1100 TL bayram ikramiyesi yattı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13 - 16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Bu kapsamda, bugün itibarıyla SSK emeklilerinin hesaplarına Kurban Bayramı ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıkları yatırılmaya başlandı.
2018 yılından bu yana yılda iki defa her dini bayram öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi yatırılıyor. 3 yıldır bayram ikramiyeleri emeklilere 1000 lira olarak ödenirken, 3 yıl sonra zam yapılarak ikramiyeler 1100 TL olarak ödenmeye başlandı.

Emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

Emekli zam farkı ne zaman ödenecek?
Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği belirtildi.
Bakan Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ama AĞUSTOS aylıkları ödenmedi şimdi sorsan Bakana ödedik der....

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