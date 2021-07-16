1100 TL bayram ikramiyesi yattı mı? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli ikramiyeleri bugün hesaplara yatmaya başladı. Buna göre Bağ-Kur emeklilerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri 16 Temmuz’da hesaplara yatmaya başladı. Bu kapsamda emekli sandığı kapsamındaki vatandaşların Temmuz ayı enflasyon farkı, Temmuz maaşları ve bayram ikramiyeleri de 15 Temmuz’la beraber ödenecek.

1100 TL bayram ikramiyesi yattı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13 - 16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bu kapsamda, bugün itibarıyla SSK emeklilerinin hesaplarına Kurban Bayramı ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıkları yatırılmaya başlandı.

2018 yılından bu yana yılda iki defa her dini bayram öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi yatırılıyor. 3 yıldır bayram ikramiyeleri emeklilere 1000 lira olarak ödenirken, 3 yıl sonra zam yapılarak ikramiyeler 1100 TL olarak ödenmeye başlandı.

Emekli zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği belirtildi.