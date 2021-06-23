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1100 TL pandemi destek parası yattı mı? 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

23.06.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar "1100 TL pandemi destek parası yattı mı?" , "1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?" sorularının yanıtını internet üzerinden araştırıyor. Söz konusu yardım, koronavirüs hastalığından olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerine sağlanıyor. Ödemeler PTT, IBAN aracılığıyla gerçekleştiriliyor veya elden teslim ediliyor. İşte ayrıntılar...

Koronavirüs sürecinde vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında 1100 TL sosyal yardım parası aldı. İhtiyaç sahibi ailelere sağlanan 1100 TL yardım parası verilmeye başlandı. Peki 1100 TL pandemi destek parası yattı mı? 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

1100 TL pandemi destek parası yattı mı?

1000 TL olan pandemi yardım parası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle 1100 TL'ye çıkarılmıştı. Yardım parası koronavirüs döneminde işini kaybeden, işe gidemeyen, çalışamayacak durumda olan vatandaşlara sağlanıyor.

1100 TL PANDEMİ DESTEK PARASI YATTI MI?

1100 TL PANDEMİ DESTEK PARASI YATTI MI?
Pandemi destek ödemeleri, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşların sistemde kayıtlı IBAN numarasına, IBAN yok ise PTT kartına yapıldı. PTT kartı olmayan vatandaşlar ödemeleri elden aldı.

100 TL PANDEMİ PARASI SORGULAMA

100 TL PANDEMİ PARASI SORGULAMA
Pandemi parasının hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. E-Devlet üzerinden sorgulama yapmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" kısmına giriş yapmalısınız. Süreci e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama

1100 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1100 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, sistemde yoğunluktan dolayı aksilik yaşanmaması adına vatandaşların T.C kimlik numarasının son hanesine göre belirtilen günlerde yapılıyor.
T.C kimlik numaranızın son hanesi 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe, 8 olanlar Cuma başvuru yapabiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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