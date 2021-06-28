1100 TL pandemi destek parası yattı mı? e-Devlet'ten T.C. kimlik no ile 1100 TL yardım parası sorgulaması!

1100 TL pandemi destek parası en çok araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Pandemi destek parasına ne zaman başvurulacağı, paranın nasıl verileceğine dair bilgiler açıklanmıştı. Peki 1100 TL pandemi destek parası yattı mı? Sorgulamayı https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama adresine giderek gerçekleştirebilirsiniz. İşte ayrıntılar...

1100 TL destek parası ne zaman yatacak?

Koronavirüsün başlangıcından beri birçok iş yeri faaliyetine ara vermek zorunda kaldı ve birçok çalışan da işini kaybetti. 1100 TL pandemi destek parası ihtiyaç sahiplerine verilmeye başlandı.

En başlarda bu ücret 1000 TL olarak ödeniyordu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle 1000 TL'lik destek parası 100 TL arttırıldı, 1100 TL'ye çıkarıldı.

İhtiyacı olan vatandaşlar tespit ediliyor ve ödemeler gerçekleşiyor. Söz konusu vatandaşların sisteme kayıtlı IBAN numarasına ödemeler yatırılıyor.

IBAN olmadığı durumlarda ödemeler PTT karta yapılıyor. Eğer PTT kart da yok ise elden teslim ediliyor.