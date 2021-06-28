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1100 TL pandemi destek parası yattı mı? e-Devlet'ten T.C. kimlik no ile 1100 TL yardım parası sorgulaması!

28.06.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara sağlanan 1100 TL pandemi destek parasına ilişkin bilgiler araştırılıyor. "1100 TL pandemi destek parası yattı mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ödemeler, ihtiyaç sahibi vatandaşların IBAN veya PTT kartına gönderiliyor. İkisinin de olmadığı durumlarda ise elden teslim ediliyor. İşte e-Devlet'ten T.C. kimlik no ile 1100 TL yardım parası sorgulaması!

1100 TL pandemi destek parası en çok araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Pandemi destek parasına ne zaman başvurulacağı, paranın nasıl verileceğine dair bilgiler açıklanmıştı. Peki 1100 TL pandemi destek parası yattı mı? Sorgulamayı https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama adresine giderek gerçekleştirebilirsiniz. İşte ayrıntılar...

1100 TL destek parası ne zaman yatacak?

Koronavirüsün başlangıcından beri birçok iş yeri faaliyetine ara vermek zorunda kaldı ve birçok çalışan da işini kaybetti. 1100 TL pandemi destek parası ihtiyaç sahiplerine verilmeye başlandı.
En başlarda bu ücret 1000 TL olarak ödeniyordu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle 1000 TL'lik destek parası 100 TL arttırıldı, 1100 TL'ye çıkarıldı.
İhtiyacı olan vatandaşlar tespit ediliyor ve ödemeler gerçekleşiyor. Söz konusu vatandaşların sisteme kayıtlı IBAN numarasına ödemeler yatırılıyor.
IBAN olmadığı durumlarda ödemeler PTT karta yapılıyor. Eğer PTT kart da yok ise elden teslim ediliyor.
Pandemi parası e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Bunun için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" kısmına girmelisiniz. Süreç e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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