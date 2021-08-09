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1100 TL pandemi yardım parası sorgulama! TC ile e-Devlet'ten 1100 TL yardım parası sonuçları nasıl öğrenilir?

09.08.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen vatandaşlara sağlanan 1100 TL yardım parasının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. 1100 TL yardım parası salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine veriliyor. İlk başlarda 1000 TL olarak verilen destek parası sonradan 1100 TL'ye yükseltildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen destek projesine başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Koronavirüs döneminde işini kaybeden ve ekonomik durumu kötüleşen vatandaşlara 1100 TL pandemi destek parası veriliyor. Pandemi yardım parasının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden belli oluyor. İşte ayrıntılar...

1100 TL PANDEMİ YARDIM PARASI SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 1,2 milyon haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını söyledi. Yardım parasının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısımdan yardım parasının yatıp yatmadığı öğrenilebilir.
Başvuru ekranı halen açık. İhtiyaç sahibi vatandaşlar yardım parası için başvurularını e-Devlet üzerinden halen gerçekleştirebilir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI

SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI
Sosyal yardım parası için başvurular T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre alınıyor. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe, 8 olanlar cuma günü başvuru yapabilir.
Cumartesi ve pazar günleri ise herkes başvuru yapabilir.
Başvuru değerlendirmeleri kişi bazlı değil hane bazlı olacak. Aynı haneden birçok kişi başvuru yaparsa başvurular, tek başvuru olarak değerlendirilecek.
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