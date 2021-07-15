1100 TL pandemi yardım parası T.C. ile sorgulama! e-Devlet 1100 TL yardım parası yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 1100 TL sosyal yardım ödemeleri için başvurular ve sonuçlar merak ediliyor. 2020 yılında 1000 TL olarak ödenen pandemi sosyal yardım parası, 2021 yılında bin 100 TL’ye çıkarıldı. Buna göre pandemi sosyal yardım parasından yararlanan vatandaşların hesabına 1100 TL’lik bir ödeme yatırılacak. İşte 1100 TL pandemi yardım parası sorgulama sayfası! 1100 TL sosyal yardım başvuru sonuç sorgulama için TIKLAYIN!

1100 TL sosyal yardım sonuçları nasıl öğrenilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-Devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye geçtiğimiz ödemelerde 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.

İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebiliyor.

Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları ise henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

1100 TL sosyal yardım başvuru şartları Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.