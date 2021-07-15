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1100 TL pandemi yardım parası T.C. ile sorgulama! e-Devlet 1100 TL yardım parası yattı mı?

15.07.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 1100 TL’lik yardım parası vatandaşların gündemine geldi. Koronavirüs (Covid-19) salgını süresinde ekonomik zorluk çeken vatandaşlara ödenen 1100 TL’lik desteğin ödenip ödenmediğini merak eden vatandaşlar, sorgulama için araştırma yapmaya başladı. Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ndan faydalanan vatandaşların yeni başvuruya ihtiyaçları olmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 1100 TL sosyal yardım ödemeleri için başvurular ve sonuçlar merak ediliyor. 2020 yılında 1000 TL olarak ödenen pandemi sosyal yardım parası, 2021 yılında bin 100 TL’ye çıkarıldı. Buna göre pandemi sosyal yardım parasından yararlanan vatandaşların hesabına 1100 TL’lik bir ödeme yatırılacak. İşte 1100 TL pandemi yardım parası sorgulama sayfası!

1100 TL sosyal yardım başvuru sonuç sorgulama için TIKLAYIN!

1100 TL sosyal yardım sonuçları nasıl öğrenilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-Devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye geçtiğimiz ödemelerde 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.
İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebiliyor.
Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları ise henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

1100 TL sosyal yardım başvuru şartları

1100 TL sosyal yardım başvuru şartları
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir veya aylık alanlar (emekliler), İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar 1100 TL’lik yardımda yararlanamıyor.
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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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