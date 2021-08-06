1100 TL pandemi yardım parası veriliyor mu? Pandemi destek parası ne zaman verilecek?

1100 TL sosyal yardım desteği ödemeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başvuruların nereden ve nasıl yapıldığı da merak konusu oldu. Peki 1100 TL pandemi yardım parası veriliyor mu, ne zaman ödenecek?

1100 TL pandemi yardım parası veriliyor mu?

Önceki aylarda tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmekte olan 1100 TL sosyal yardım parası verilip verilmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Daha önceleri 1000 TL olarak verilen miktar 3. faz dönemi ile beraber 2021 senesinde 1100 TL olarak verilmeye başlanmıştı. Salgının zorluklarını en aza indirmek amacıyla verilen ödemenin başvuru detayları araştırılıyor.

İhtiyaç sahipleri, ücretin ödenip ödenmediğini e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden öğrenebiliyor. Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları henüz kesinleşmiş değil. Ancak sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayarak 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarına göz atabilecek.