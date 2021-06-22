Pandemi nedeniyle ekonomik olarak zorluk çeken ailelere verilen 1000 TL tutarındaki sosyal yardım parasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 TL arttırdığı ve 1100 TL olduğu açıklanmıştı. Vatandaşlar söz konusu destekten yararlanmak için nasıl başvuru yapacaklarını, başvuru yapanlar ise paranın hesaba yatıp yatmadığını nasıl kontrol edeceğini araştırıyor. 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sorgulama sayfası...
1100 TL sosyal yardım başvurusu sorgulama
Pandeminin yıkıcı etkilerini azaltmak için ekonomik olarak olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerine 1100 TL sosyal yardım yapılıyor.
Ödemeler banka hesap bilgisi olan vatandaşların banka hesaplarına, olmayanların PTT kartlarına yapıldı. PTT kartı olmayanlara ise ödeme, elden teslim edildi.
PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU NASIL YAPILIR?
T.C kimlik numaranızın son hanesine göre, belirlenen günlerde başvuru yapabilirsiniz.
T.C kimlik numaranızın son hanesi 0 ise pazartesi, 2 ise Salı, 4 ise Çarşamba, 6 ise Perşembe, 8 ise Cuma başvuru yapabilirsiniz.
Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Üyeliğiniz yoksa üye olmalı, var ise giriş yapıp başvuru yapmalısınız.
https://www.turkiye.gov.tr/ashb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
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