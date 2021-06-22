Pandemi nedeniyle ekonomik olarak zorluk çeken ailelere verilen 1000 TL tutarındaki sosyal yardım parasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 TL arttırdığı ve 1100 TL olduğu açıklanmıştı. Vatandaşlar söz konusu destekten yararlanmak için nasıl başvuru yapacaklarını, başvuru yapanlar ise paranın hesaba yatıp yatmadığını nasıl kontrol edeceğini araştırıyor. 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sorgulama sayfası...