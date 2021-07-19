1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL yardım parası sorgulaması nasıl yapılır?

1100 TL yardım parası başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen ve geçinmekte zorlanan ailelere yapılan bu yardım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 100 TL artırılarak 1100 TL'ye çıkarılmıştı. Yardım başvuruları T.C kimlik numarasının son hanesine göre belirtilen günlerde alınıyor.