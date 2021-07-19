1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL yardım parası sorgulaması nasıl yapılır?

1100 TL yardım parası başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen ve geçinmekte zorlanan ailelere yapılan bu yardım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 100 TL artırılarak 1100 TL'ye çıkarılmıştı. Yardım başvuruları T.C kimlik numarasının son hanesine göre belirtilen günlerde alınıyor.
1100 TL yardım parası sorgulama
Sistemde, yoğunluktan dolayı herhangi bir aksilik yaşanmaması için vatandaşlar yardım başvurularını T.C kimlik numaralarının son hanesine göre belirtilen günde yapabiliyor.
T.C kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günü başvuru yapabilir.
1100 TL yardım başvurusu e-Devlet üzerinden alınıyor. Yardım başvurusu yapmak için "https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu" adresine gidiniz.
Yardım başvurusu sonuçları "https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama" adresinden sorgulanıyor.
KİMLER YARDIM BAŞVURUSUNDAN FAYDALANAMAZ?
* 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yardım başvurusundan yararlanamaz.
* 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar yardım başvurusundan yararlanamaz.
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