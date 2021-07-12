1100 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? 1100 TL sosyal yardım sorgulama e-Devlet

"1100 TL sosyal yardım parası nasıl alınır?" sorusunun yanıtı ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sosyal yardım parası pandemi nedeniyle yaşam koşullarını idame ettirmekte zorlanan vatandaşlara sağlanıyor. İşte 1100 TL sosyal yardım sorgulama e-Devlet...
Sosyal yardım parası yattı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 1,2 milyon haneye bin 100 TL destek ödemelerinin sağlandığını bildirmişti. Ödemeler ihtiyaç sahibi ailelerin banka hesabına veya PTT kartına yatıyor. İkisinin de olmadığı durumda ise elden teslim ediliyor.
İhtiyaç sahibi vatandaşlar yardım parasının hesabına yatıp yatmadığını e-Devlet uygulaması veya web sitesi üzerinden sorgulayabilir.
Bunun için e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmına gidilmelidir.
E-Devlet sitesine ulaşmak için tarayıcınıza bu adresi yapıştırınız: https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama
Koronavirüs nedeniyle geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bin TL yardım sağlanıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım ödemesini bin 100 TL'ye çıkartılmasını talep etti.
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