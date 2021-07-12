1100 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? 1100 TL sosyal yardım sorgulama e-Devlet

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 1,2 milyon haneye bin 100 TL destek ödemelerinin sağlandığını bildirmişti. Ödemeler ihtiyaç sahibi ailelerin banka hesabına veya PTT kartına yatıyor. İkisinin de olmadığı durumda ise elden teslim ediliyor.