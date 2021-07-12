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1100 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? 1100 TL sosyal yardım sorgulama e-Devlet

12.07.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs nedeniyle işsiz kalan ve geçinmekte zorlana ailelere sosyal yardım parası sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sosyal yardım parası bin TL olan sosyal yardım ödemeleri bin 100 TL'ye artırılmıştı. Peki 1100 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? 1100 TL sosyal yardım sorgulama e-Devlet...

"1100 TL sosyal yardım parası nasıl alınır?" sorusunun yanıtı ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sosyal yardım parası pandemi nedeniyle yaşam koşullarını idame ettirmekte zorlanan vatandaşlara sağlanıyor. İşte 1100 TL sosyal yardım sorgulama e-Devlet...

Sosyal yardım parası yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 1,2 milyon haneye bin 100 TL destek ödemelerinin sağlandığını bildirmişti. Ödemeler ihtiyaç sahibi ailelerin banka hesabına veya PTT kartına yatıyor. İkisinin de olmadığı durumda ise elden teslim ediliyor.
İhtiyaç sahibi vatandaşlar yardım parasının hesabına yatıp yatmadığını e-Devlet uygulaması veya web sitesi üzerinden sorgulayabilir.
Bunun için e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmına gidilmelidir.
E-Devlet sitesine ulaşmak için tarayıcınıza bu adresi yapıştırınız: https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama
Koronavirüs nedeniyle geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bin TL yardım sağlanıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım ödemesini bin 100 TL'ye çıkartılmasını talep etti.
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