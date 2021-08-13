13 Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı sorgulama

Evinde ağır hasta, engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere sağlanan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Aynı zamanda evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Söz konusu aylığın ödemeleri bazı illerde gerçekleştirildi. İşte ayrıntılar...
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulamak için "https://www.turkiye.gov.tr/acshb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu" adresine gidiniz.
E-Devlet üzerinden sorgulamayı gerçekleştirmek için öncelikle sisteme giriş yapınız. Ardından arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazınız.
Açılan sayfada maaş ödemesine ilişkin ayrıntılar yer alacak. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer alıyor.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
SMS yolu ile de evde bakım maaşı bakiye takibi gerçekleştirmek mümkün. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapabilir. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
13 AĞUSTOS 2021 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşının ağustos ayı ödemeleri bazı illerde yapılmaya başlandı. Söz konusu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. İşte 13 Ağustos 2021 evde bakım maaşı yatan iller;
1- Bolu
2- Tokat
3- Uşak
4- Kırklareli
5- Samsun
6- Diyarbakır
7- Aksaray
8- Sakarya
9- Kırıkkale
10- Ordu
11- Manisa
12- Balıkesir
13- Şanlıurfa
14- İzmir
15- Antalya
16- Bursa
17- İstanbul
18- Konya
19- Zonguldak
20- Ankara
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