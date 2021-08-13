13 Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı sorgulama

Evinde ağır hasta, engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere sağlanan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Aynı zamanda evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Söz konusu aylığın ödemeleri bazı illerde gerçekleştirildi. İşte ayrıntılar...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulamak için "https://www.turkiye.gov.tr/acshb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu" adresine gidiniz.

E-Devlet üzerinden sorgulamayı gerçekleştirmek için öncelikle sisteme giriş yapınız. Ardından arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazınız.

Açılan sayfada maaş ödemesine ilişkin ayrıntılar yer alacak. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer alıyor.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SMS yolu ile de evde bakım maaşı bakiye takibi gerçekleştirmek mümkün. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapabilir. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.