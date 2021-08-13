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13 Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı sorgulama

13.08.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı, evinde ağır hasta, engelli ve yaşlı kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın takibinde verilen evde bakım maaşının yatıp yatmadığı e-Devlet internet adresinden veya mobil uygulamasından kontrol edilebilir. İşte evde bakım maaşının yattığı iller...

Evinde ağır hasta, engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere sağlanan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Aynı zamanda evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Söz konusu aylığın ödemeleri bazı illerde gerçekleştirildi. İşte ayrıntılar...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulamak için "https://www.turkiye.gov.tr/acshb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu" adresine gidiniz.
E-Devlet üzerinden sorgulamayı gerçekleştirmek için öncelikle sisteme giriş yapınız. Ardından arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazınız.
Açılan sayfada maaş ödemesine ilişkin ayrıntılar yer alacak. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer alıyor.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
SMS yolu ile de evde bakım maaşı bakiye takibi gerçekleştirmek mümkün. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapabilir. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

13 AĞUSTOS 2021 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

13 AĞUSTOS 2021 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşının ağustos ayı ödemeleri bazı illerde yapılmaya başlandı. Söz konusu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. İşte 13 Ağustos 2021 evde bakım maaşı yatan iller; 1- Bolu 2- Tokat 3- Uşak 4- Kırklareli 5- Samsun 6- Diyarbakır 7- Aksaray 8- Sakarya 9- Kırıkkale 10- Ordu 11- Manisa 12- Balıkesir 13- Şanlıurfa 14- İzmir 15- Antalya 16- Bursa 17- İstanbul 18- Konya 19- Zonguldak 20- Ankara
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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