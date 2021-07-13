13 Temmuz Altın bilezik fiyatları: Bugün (13 Temmuz) Altın Bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte altın bilezik gram fiyatları…

Altın bilezik fiyatları düğün sezonunun açılması ve yaz aylarının gelmesiyle beraber oldukça rağbet görüyor. Hem takı olarak hem de hediyelik olarak sıkça tercih edilen altın bilezikler, 13 Temmuz tarihinde güne yükselişle başladı. 18 ayar altın bilezik dün günü 363 seviyesinde kapatırken, bugün ise güne 380 ile başladı. 14 ayar altın bilezik ise kapanışta 283 seviyesinde bulunuyorken, bugün güne 295 ile başladı. İşte 13 Temmuz altın bilezik fiyatları…