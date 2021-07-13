13 Temmuz Altın bilezik fiyatları: Bugün (13 Temmuz) Altın Bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte altın bilezik gram fiyatları…

Altın bilezik fiyatları düğün sezonunun açılması ve yaz aylarının gelmesiyle beraber oldukça rağbet görüyor. Hem takı olarak hem de hediyelik olarak sıkça tercih edilen altın bilezikler, 13 Temmuz tarihinde güne yükselişle başladı. 18 ayar altın bilezik dün günü 363 seviyesinde kapatırken, bugün ise güne 380 ile başladı. 14 ayar altın bilezik ise kapanışta 283 seviyesinde bulunuyorken, bugün güne 295 ile başladı. İşte 13 Temmuz altın bilezik fiyatları…
Altın bilezik fiyatları
22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 464,47 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,15 artışla 464,94'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 454,20 seviyesinde kapattı.
18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 380,05 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,14 artışla 380,39'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 363,37 seviyesinde kapattı.
14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 295,58 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,14 artışla 295,85'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 283,82 seviyesinde kapattı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum