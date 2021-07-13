13 Temmuz Altın Fiyatları: Bugün (13 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Dün yurt içinde Mayıs ayı işsizlik rakamlarının açıklanması, altın fiyatları üzerinde de etkili oldu. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından sakin seyrine devam eden altın fiyatları, bugün de merak ediliyor. Altının ons fiyatı kapanışta 1.806 dolar seviyelerinde bulunurken, bugün bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerine çıkarak 1.810 dolardan alıcı buluyor. İşte 13 Temmuz altın fiyatları…
Altın Fiyatları
Gram Altın ne kadar?
Güne 501,67 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,26 artışla 502,72'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 501,41 seviyesinde kapattı.
Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 823,04 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,24 artışla 824,63'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 814,60 seviyesinde kapattı.
Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.646,08 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,26 artışla 1.649,59'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.628,92 seviyesinde kapattı.
Tam Altın ne kadar?
Güne 3.258,96 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,15 artışla 3.262,43'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.248,43 seviyesinde kapattı.
Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.258,96 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,15 artışla 3.262,43'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.248,43 seviyesinde kapattı.
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