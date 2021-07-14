14 Temmuz Altın bilezik fiyatları: Bugün (14 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

14 Temmuz altın bilezik gram fiyatları birçok kişi tarafından araştırılıyor. TCMB’nin bugün açıklayacağı faiz kararının ardından ne yönde değişeceği analistler tarafından izlenecek olan altın bilezik gram fiyatlarının son durumu da merak ediliyor. 14 ayar altın bilezik gram fiyatı dün günü 285 ile kapatırken, 18 ayar altın bilezik gram fiyatı ise günü 365 ile bitirdi. Peki 14 Temmuz altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

SABİT KALMASI BEKLENİYOR

Bu hafta yurt içinde yatırımcıların gözü TCMB tarafından açıklanacak faiz kararında olacak. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle çarşamba günü açıklanacak faiz kararında Merkez'in faizleri bu ay da sabit bırakması bekleniyor.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ile Cuma Japonya Merkez Bankası'nın kararlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.