FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 14 Temmuz Altın bilezik fiyatları: Bugün (14 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

14 Temmuz Altın bilezik fiyatları: Bugün (14 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

14.07.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik, günümüzde sık sık tercih edilen takılar arasında yer alıyor. Altın bilezik fiyatları ise her gün birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesi ve düğün sezonunun açılmasıyla beraber giderek rağbet göre altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar altın bilezik gramı dün günü 456 seviyesinde kapatırken, bugün ise güne yükseliş göstererek 464 seviyesi ile başladı. Peki 14 Temmuz altın gram fiyatları ne kadar oldu?

14 Temmuz altın bilezik gram fiyatları birçok kişi tarafından araştırılıyor. TCMB’nin bugün açıklayacağı faiz kararının ardından ne yönde değişeceği analistler tarafından izlenecek olan altın bilezik gram fiyatlarının son durumu da merak ediliyor. 14 ayar altın bilezik gram fiyatı dün günü 285 ile kapatırken, 18 ayar altın bilezik gram fiyatı ise günü 365 ile bitirdi. Peki 14 Temmuz altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

SABİT KALMASI BEKLENİYOR
Bu hafta yurt içinde yatırımcıların gözü TCMB tarafından açıklanacak faiz kararında olacak. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle çarşamba günü açıklanacak faiz kararında Merkez'in faizleri bu ay da sabit bırakması bekleniyor.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ile Cuma Japonya Merkez Bankası'nın kararlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altın bilezik fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 464,06 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,40 artışla 465,69'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 456,30 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 379,71 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,30 artışla 380,65'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 365,24 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 295,31 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,30 artışla 296,04'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 285,04 seviyesinde kapattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bağcılar'da vahşet! 2 kardeşi öldürüp halıya sardı

Bağcılar'da vahşet! 2 kardeşi öldürüp halıya sardı

Türkiye büyükelçiliği için adayını açıkladı

Türkiye büyükelçiliği için adayını açıkladı

Süre uzatıldı, yıl sonuna kadar ücretsiz olacak

Süre uzatıldı, yıl sonuna kadar ücretsiz olacak

Buralarda arsa veya evi olanlar yaşadı! Fiyatlar tavan yaptı: İşte o liste

Buralarda arsa veya evi olanlar yaşadı! Fiyatlar tavan yaptı: İşte o liste

Fiyatlar arttı, satışlar düştü!

Fiyatlar arttı, satışlar düştü!

Her işçi için ayda 1556 TL! Prim ve vergi devletten

Her işçi için ayda 1556 TL! Prim ve vergi devletten

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sıfır otomobilde 70 bin TL'lik indirim!

Sıfır otomobilde 70 bin TL'lik indirim!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hesabı olanlar dikkat! Limit artırılıyor

Hesabı olanlar dikkat! Limit artırılıyor

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte cevabı!

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte cevabı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.