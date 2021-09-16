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15-21 Eylül ŞOK haftanın fırsatları neler? İşte ŞOK aktüel ürünler!

16.09.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK, Türkiye'de en çok tercih edilen market zincirleri arasında yer alıyor. ŞOK marketlerde her kategoriden ürün indirimli fiyatları ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. ŞOK'ta 15-21 Eylül tarihleri arasında temizlik ürünleri, cilt bakımı ve ev eşyaları indirimli fiyatıyla satılıyor. İşte 15-21 Eylül ŞOK haftanın fırsatları!

Her hafta ŞOK marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatıyla satılıyor. Üsrelik 6'ya varan taksit seçenekleri de mevcut. ŞOK'ta 15-21 Eylül tarihleri arasında Microfiber çift kişilik yorgan 6 taksitle 79,90 TL'den satılıyor. İşte 15-21 Eylül ŞOK haftanın fırsatları!

15-21 EYLÜL ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI NELER?

Nivea sivilce karşıtı beyaz kil maskesi 150 ml ŞOK marketlerde yüzde 25 indirimle 18,95 TL yerine 4,21 TL'den satılıyor. Nivea canlandırıcı yüz yıkama köpüğü 150 ml 19,95 TL yerine 14,96 TL. Nivea micellair makyaj temizleme suyu 54,95 TL yerine 18,71 TL.
Sensodyne nane ferahlığı diş macunu çanta hediyeli 75 ml 27,90 TL. Bingo toz deterjan 10 kg 54,95 TL. Vanish leke çıkarıcı 3 lt 44,50 TL yerine 35,90 TL.
25 TL üzeri alışverişlerde 1,8 lt Perwoll sıvı deterjan 23,90 TL yerine 15,00 TL'den satılacak.
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Şok
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