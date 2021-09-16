15-21 Eylül ŞOK haftanın fırsatları neler? İşte ŞOK aktüel ürünler!

Her hafta ŞOK marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatıyla satılıyor. Üsrelik 6'ya varan taksit seçenekleri de mevcut. ŞOK'ta 15-21 Eylül tarihleri arasında Microfiber çift kişilik yorgan 6 taksitle 79,90 TL'den satılıyor. İşte 15-21 Eylül ŞOK haftanın fırsatları!

Nivea sivilce karşıtı beyaz kil maskesi 150 ml ŞOK marketlerde yüzde 25 indirimle 18,95 TL yerine 4,21 TL'den satılıyor. Nivea canlandırıcı yüz yıkama köpüğü 150 ml 19,95 TL yerine 14,96 TL. Nivea micellair makyaj temizleme suyu 54,95 TL yerine 18,71 TL.