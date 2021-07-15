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15 Temmuz 2021 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte A101 aktüel ürünler...

15.07.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101'de 15 Temmuz 2021 Perşembe itibariyle birçok ürün uygun fiyatı ile satışa sunulacak. Kurban, teknolojik aletler, mobilya, mutfak araç gereçleri, gıda ve daha birçok ürün A101'de alıcısını bekleyecek. En az 16 kg Karaman Koç bin 695, en az 20 kg kemiksiz et büyükbaş 1/7 hisse bin 795 TL'den satılacak.

Müşteriler tarafından en çok alışveriş yapılan mağazalardan biri olan A101'de 15 Temmuz 2021 Perşembe itibariyle kurban da dahil birçok ürün uygun fiyatıyla satılıyor. P13 Blue Plus 64 GB cep telefonu bin 599 TL'den satılacak. Logitech kablosuz klavye mause setinin fiyatı ise 159 TL olacak.

A101 aktüel ürünler

Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021'de idrak ediyor ve 23 Temmuz'da sona eriyor. A101'de en az 16 kg Karaman Koç bin 695, en az 20 kg kemiksiz et büyükbaş 1/7 hisse bin 795 TL'den satılacak.
Kesimler koronavirüs kuralları dikkate alınarak hijyenik ortamlarda gerçekleştirilecek. Kurbanın müşteriye teslim edilmeyen diğer kısımlar Türk Hava Kurumu'na bağışlanıyor.
Kurban kesimi bayram namazının kılınmasıyla başlar ve bayramın 3. günü olan 22 Temmuz'un gün batımına kadar sürer.
15 Temmuz'dan itibaren Samsung 4k Crystal Uhud TV 6 bin 699 TL'den satılacak. Taksitli fiyatı ise 6 bin 957 TL olacak. Philips kulak üstü kulaklık 129 TL olacak.
2 yıl garantili Flavel 3 çekmeceli dondurucu 999 TL, Eco midi fırın 399 TL olacak. Mixtech multi blender seti 329 TL'den, Royaltea Çay makinesi ise 239 TL'den satışa sunulacak.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ekonomi a101
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