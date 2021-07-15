15 Temmuz Altın bilezik gram fiyatları: Bugün (15 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezik gram fiyatlarında 15 Temmuz Perşembe günü genel olarak bir düşüş kaydedildi. 22 ayar altın bilezik dün günü 458 seviyesinde kapatmasının ardından bu sabah güne 467 ile başladı. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı güne 382 ile başlarken, 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ise güne 297 ile başladı. İşte güncel altın bilezik gram fiyatları…
Altın bilezik fiyatları
22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 467,17 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,03 azalışla 466,82'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 458,83 seviyesinde kapattı.
18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 382,26 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,09 azalışla 381,72'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 367,27 seviyesinde kapattı.
14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 297,27 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,09 azalışla 296,88'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 286,77 seviyesinde kapattı.
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