15 Temmuz Altın bilezik gram fiyatları: Bugün (15 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezik gram fiyatlarında 15 Temmuz Perşembe günü genel olarak bir düşüş kaydedildi. 22 ayar altın bilezik dün günü 458 seviyesinde kapatmasının ardından bu sabah güne 467 ile başladı. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı güne 382 ile başlarken, 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ise güne 297 ile başladı. İşte güncel altın bilezik gram fiyatları…