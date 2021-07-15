15 Temmuz Altın Fiyatları: Bugün (15 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın, bir süredir 495 – 505 TL arasındaki seviyesini koruyor. Uzman yorumları ise altının bu yatay seyrinin bir süre sonra artacağını ve yıl sonuna kadar 600 seviyelerine çıkacağını ifade ediyor. Bunun yanında ons altında 1.815 seviyesinin direnç noktası olduğunu belirten analistler, 1.780 doların ise önemli bir destek olduğunu açıklamıştı. Ons altın fiyatı 15 Temmuz itibariyle 1.827 dolardan işlem görmesiyle dikkat çekiyor.

Analistler, ABD'de geçtiğimiz gün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından, altının ons fiyatı üzerinde oluşan baskının kısa süreli olduğunu belirtti.