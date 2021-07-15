15 Temmuz Altın Fiyatları: Bugün (15 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın, bir süredir 495 – 505 TL arasındaki seviyesini koruyor. Uzman yorumları ise altının bu yatay seyrinin bir süre sonra artacağını ve yıl sonuna kadar 600 seviyelerine çıkacağını ifade ediyor. Bunun yanında ons altında 1.815 seviyesinin direnç noktası olduğunu belirten analistler, 1.780 doların ise önemli bir destek olduğunu açıklamıştı. Ons altın fiyatı 15 Temmuz itibariyle 1.827 dolardan işlem görmesiyle dikkat çekiyor.
Analistler, ABD'de geçtiğimiz gün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından, altının ons fiyatı üzerinde oluşan baskının kısa süreli olduğunu belirtti.
Altın Fiyatları
Gram Altın ne kadar?
Güne 504,58 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,13 azalışla 503,67'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 504,91 seviyesinde kapattı.
Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 827,83 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,07 azalışla 826,86'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 821,82 seviyesinde kapattı.
Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.655,66 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,12 azalışla 1.652,84'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.643,35 seviyesinde kapattı.
Tam Altın ne kadar?
Güne 3.277,92 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,03 artışla 3.277,24'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.277,22 seviyesinde kapattı.
Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.371,34 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,03 artışla 3.370,65'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.384,00 seviyesinde kapattı.
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