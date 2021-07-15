FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 15 Temmuz Altın Fiyatları: Bugün (15 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

15 Temmuz Altın Fiyatları: Bugün (15 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

15.07.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın, dün günü 504 seviyesinde kapatırken, Çeyrek altın ise günü 821 ile kapattı. 15 Temmuz itibariyle gram altın kapanış seviyesine yakın bir seyirde ilerlerken, Çeyrek altın güne yükselişle başladı. Ons altın fiyatı uzun zaman sonra dün, gün içerisinde 1.829 dolar seviyelerine yükseldi. Ardından kapanışa doğru hafif bir düşüş yaşayan Ons altın, 15 Temmuz sabahına 1.827 dolar seviyesinde başladı. İşte 15 Temmuz güncel altın fiyatları…

Gram altın, bir süredir 495 – 505 TL arasındaki seviyesini koruyor. Uzman yorumları ise altının bu yatay seyrinin bir süre sonra artacağını ve yıl sonuna kadar 600 seviyelerine çıkacağını ifade ediyor. Bunun yanında ons altında 1.815 seviyesinin direnç noktası olduğunu belirten analistler, 1.780 doların ise önemli bir destek olduğunu açıklamıştı. Ons altın fiyatı 15 Temmuz itibariyle 1.827 dolardan işlem görmesiyle dikkat çekiyor.

Analistler, ABD'de geçtiğimiz gün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından, altının ons fiyatı üzerinde oluşan baskının kısa süreli olduğunu belirtti.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 504,58 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,13 azalışla 503,67'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 504,91 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 827,83 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,07 azalışla 826,86'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 821,82 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.655,66 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,12 azalışla 1.652,84'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.643,35 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.277,92 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,03 artışla 3.277,24'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.277,22 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.371,34 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,03 artışla 3.370,65'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.384,00 seviyesinde kapattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Rize'de sel felaketi! Acı haber geldi

Rize'de sel felaketi! Acı haber geldi

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

26 milyon dolarlık kripto para cüzdanı aktif oldu!

26 milyon dolarlık kripto para cüzdanı aktif oldu!

Gram altın için 600 lira beklentisi!

Gram altın için 600 lira beklentisi!

Sıfır araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi? İşte model model en ucuz sıfır otomobiller...

Sıfır araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi? İşte model model en ucuz sıfır otomobiller...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ağustos'ta başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ağustos'ta başlıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

TESK'ten ucuz akaryakıt uyarısı

TESK'ten ucuz akaryakıt uyarısı

Tatilcilere 'gelmeyin' çağrısı!

Tatilcilere 'gelmeyin' çağrısı!

Bakan duyurdu! Maaşlara zam geldi

Bakan duyurdu! Maaşlara zam geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.