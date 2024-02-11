150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme! Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de: İşte evlilik kredisine başvuru tarihi ve şartları...

Fonun yönetim kurulu hazine ve maliye, aile ve sosyal hizmetler, gençlik ve spor, enerji ve tabii kaynaklar ile sanayi ve teknoloji bakan yardımcılarından oluşacak. Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler her 6 ayda kamuoyu ile paylaşılacak.