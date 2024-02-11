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  4. 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme! Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de: İşte evlilik kredisine başvuru tarihi ve şartları...

150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme! Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de: İşte evlilik kredisine başvuru tarihi ve şartları...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.02.2024 08:02 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Yeni evlenecek çiftlerin iple çektiği uygulama başlıyor! Evlilik yolundaki gençlere 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Evlenmek isteyen milyonlarca gencin beklediği haber geldi. 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi yeni gelişme yaşandı. Aile ve Gençlik Fonu'nun yapısına ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Krediden kimler yararlanacak? Başvuru şartları neler?

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Aile ve Gençlik Fonu'nun yapısını, kapsamını ve çalışma esaslarını içeren yönetmelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan fona petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından elde edilen gelirin yüzde 20'si aktarılacak. Aile ve gençlik fonu kapsamında gençlerin girişimciliğe yönelik projeleri desteklenecek, aile kurmak isteyen gençlere faizsiz kredi imkanı sunulacak.

Fonun yönetim kurulu hazine ve maliye, aile ve sosyal hizmetler, gençlik ve spor, enerji ve tabii kaynaklar ile sanayi ve teknoloji bakan yardımcılarından oluşacak. Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler her 6 ayda kamuoyu ile paylaşılacak.

BAŞVURULAR 15 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

BAŞVURULAR 15 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da cuma günü uygulamanın detaylarını paylaşmıştı. Bakan Göktaş, başvuruların 15 Şubat’tan itibaren alınmaya başlanacağını belirtti. Göktaş, 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi için pilot olarak deprem bölgesinden başlanacağını söyledi.

KREDİ İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?

KREDİ İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?

Bakan Göktaş, başvuru için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet sitesini işaret etti.

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