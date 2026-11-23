Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Yıl sonuna yaklaşılırken emekli maaşlarına uygulanacak iyileştirmede formüllerin nasıl olacağı da merak konusu oldu. Enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve seyyanen zam gibi formüller de emekli zammı hesaplamalarında öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, emekli maaşlarına yapılacak zamda hangi formüller gündeme gelebilir? En düşük emekli maaşı ne kadar olabilir? Uzman isim, olası senaryoları değerlendirerek dikkat çeken tahminlerini paylaştı.

"BANA KALIRSA EN YAKIN İHTİMAL..."

TGRT Haber canlı yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Hem oransal zam hem de seyyanen zam üzerine çalışılıyor. Ancak bana kalırsa en yakın ihtimal mutlaka bütün emeklilere bir artış yapılacağı ve bunun da öncelikle seyyanen bir artışla birlikte tamamlanacağı üzerine de enflasyon farkı. Öncelikle değerlendirmemizde, Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar hem emeklileri hem emekçileri asgari ücretleri enflasyona karşı ezdirmedi, ezdirmeyeceği sözünü de yineledi ve hatırlarsanız yaklaşık bir ay öncesinde bir ay o kadar olmadan bile bir kabine toplantısından sonra emeklilere bir düzenleme olacağından bahsetti ve hem Maliye Bakanlığımız, ekonomi yönetimimiz hem de çalışma bakanlığımız bunun üzerine çalışıyor. Şu anda burada nasıl bir artış yapılacağına ilişkin dosya muhtemelen bugünkü kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanına sunulacaktır.

"BÜTÜN EMEKLİLERİMİZE NORMAL ZAMDAN DAHA FAZLA BİR ARTIŞ OLACAK"

Ama şu bilinsin bütün emeklilerimize normal zamdan daha fazla bir artış olacak. Yani normal zam neydi? Enflasyon farkı. 23.552 TL'ydi, eğer hiçbir artış yapılmazsa 25.907 olacaktı. Yani şu anda böyle bir ihtimal masada değil. Tüm emeklilere bir seyyanen zamla birlikte öncelikle bir kere kök maaş artırılacak. Kök maaş dediğimiz şu; hep biliyorsunuz işte en düşük emekli maaşına artış yapılıyor ama kök maaştan yani en düşük emekli maaş almayanlar daha az bir artış alıyor diye emeklilerimizden bir feveran vardı, haklı bir eleştiri vardı. Yani diyordu ki emeklilerimiz ben zamanında yüksek maaş aldım, yüksek vergi ödedim, yüksek sigorta primi ödedim, ben daha az maaş alıyorum diyordu. Şu anda bunların tamamı gözetilerek öncelikle yüksek prim ödeyene yüksek bir artış yapılması suretiyle, yine aynı şekilde 60 ila 65 yaş üzerindeki yaşlı vatandaşlarımız, emeklilerimize daha fazla bir artış yapılmak üzere toplumun tüm kesimini 17 milyondan fazla emeklimizi ilgilendiren bir düzenleme hayata geçecek.

" BANA GÖRE BİR SEYYANEN ZAM ARTI ENFLASYON FARKI OLACAKTIR"

Neden düzenleme diyorum? Aralığa kadar bunun olması. Çünkü Ocak itibarıyla bu maaşlar alınıyor. Önceki dönemlerde işte refah payı, seyyanen zamlar biraz geciktiriliyordu ve fark olarak yatırılıyordu. Bu sefer bu olmaması için hızlı bir şekilde Meclis gündemine gelecek bütçe görüşmeleri var 2027 yılının. Ama bütçe görüşmesi hemen sonra ilk kanun teklifi budur. Yani benim burada tahminim şu; Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği şey ya mutlaka emeklilere bir zam yapılacağıdır. Bu zam da bana göre bir seyyanen zam artı enflasyon farkı olacaktır. Şimdi 23.552 TL'ye 5.000 TL'lik bir zam gelir, %10'luk da normal olması gereken enflasyon farkı eklenirse 31.407. Bu formülde önce enflasyon farkı uygulanıp sonra seyyanen değil. Zamanında memur emeklileri memurları olduğu gibi ilk önce seyyanen zam, seyyanen zam üzerine oransal zam. Yine aynı şekilde 23.552 TL en üst emekli maaşı 7.500 TL eklenir. %10 artış olursa 34.150 TL olur. Yine en üst emekli maaşına 10.000 TL eklenir, %10'luk zam ilave edilirse enflasyon farkı 36.907 TL olur. Benim de tahminim 35 bin - 36 bin civarında bir artışın olacağıdır en düşük emekli maaşına.

Neden hep en düşük emekli maaşını konuşuyoruz? En az artışlar bunlar olacak. Yani bunun üzerinde artışlar da olacaktır. Neden? Şimdi yüksek maaş alanlar kök ücretine bir 5.000 ila 10.000 TL zam alacak, artı %10 enflasyon farkı alacağından dolayı en düşük emekli maaşından yüksek maaş alanlar daha fazla bir maaş zammı alacak. O yüzden burada toplumun tüm kesimini ilgilendiren 17 milyondan fazla emeklimizin dul ve yetim aylığı, ölüm aylığıyla beraber gerçekten ihtiyacı olan kesimin faydalanacağı bir düzenlemenin ortaya çıkacağını düşünüyorum.

Bugün mutlaka kabine toplantısında gündeme gelecektir. Emekli maaşları, artışları, fonla alakalı gelinen süreç mutlak surette Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat ilgilendiği konular. O yüzden burada biliyorsunuz bir önceki açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanımız yaş ve prime göre düzenleme üzerine çalışıldığından bahsetmişti. İşte bu yaş ve prim şu; yani düşük alanlar aslında düşük prim yatıranlar zamanında biraz daha düşük bir artış alacak ama benim tahminim buna da en az bir 5.000 liralık bir seyyanen zam yapılacak.

"EĞER PRİM YÜKSEK ÖDENDİYSE 10.000 TL'YE VARAN BİR ARTIŞ OLACAĞINI TAHMİN ETMEKTEYİM"

Yani şimdi primi zamanında düşük yatırmış kişiler, primi zamanında yüksek yatırmış kişilerle aynı maaş zammı almamalı ki vatandaşın haklı eleştirisi buydu. O yüzden yaş ve prime göre. Şimdi primi düşük ödediyseniz en az 5.000 TL gibi benim tahminim. Eğer prim yüksek ödendiyse 10.000 TL'ye varan bir artış olacağını tahmin etmekteyim. Bir de diğer kriterimiz; yaş kriteri. 60 ila 65 yaş üzerindeki vatandaşların da daha fazla bir artış yapılması üzerine çalışılıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Daha netleşen bir şey yok ama tahminen yani aldığımız duyumlara da göre en düşük emekli maaşı yani 5.000 TL seyyanen zam artı %10'luk bir artışla 31.400 TL civarında, en düşük. Ama bunun 35.000'e kadar çıkma ihtimali de var. En düşük emekli maaşı için konuşuyorum.

Şimdi daha yüksek prim alanlar içinde ve yaşa göre de bir ayrımlaştırma yapılması gündemde. Bakın bu kesin değil ama bu da bakın bazı sorunlar da ortaya çıkartabilir. Şimdi biz en düşük emekli maaşına zam yapıldığında biliyorsunuz kök maaşa bir zam yapılmıştı, diğer emeklilerimiz diyordu ki haklı bir eleştiriyle ya ben zamanında daha yüksek bir prim yatırdım, bu hakkaniyete uygun değil, bana da bu artış yapılması lazım diyordu. Çünkü bakın en düşük emekli maaşı neyi içeriyor? Zamanında düşük prim yatırmış vatandaşlarımız. Sosyal açıdan avantajlı olmayan işte tarımda çalışmış, inşaatta çalışmış ya da eksik gün yatırmak zorunda kalmış, çalışamamış belli sebeplerden dolayı kişiler emekli olmuş, tabii bu emekliliklerde biliyorsunuz SSK ve Bağ-Kur'da 3600 günle emekli olan var, 5400 günle emekli olan var Bağ-Kur'da. Ama diğer yandan 9.000 günle, 10.000 günle, 15.000 günle emekli olanlar var. Şimdi yüksek prim ödeyip de emekli olanlar da haklı bir eleştiriyle; ya en düşük emekli maaşına birden artırılıyor, Devlete, sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşın durumunu düşünmek zorunda ki bugüne kadar da öyle oldu, en düşük emekli maaşları artırıldı, diğerleri enflasyon oranına kadar aldı. Ama hatırlayalım pandemide 2022, 23 ve 24 yılında hep refah payı artışıyla yapıldı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın o enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz sözü tutularak üzerine geçildi, seyyanen zamlar yapıldı. Ama bu sefer yani en düşük emekli maaşına bir zam yapılacak ama o haklı eleştiriden kaynaklı yüksek prim ödeyenler biz neden daha düşük bir maaş zammı alıyoruz eleştirisine kulak tıkamayarak, kulak açarak burada onlara daha fazla bir artış yapılacağı konuşuluyor"