16 Temmuz Altın bilezik gram fiyatları: Bugün (16 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezikler, günümüzde hem yatırım amaçlı hem de takı olarak sıklıkla tercih ediliyor. Altın bilezik gram fiyatları üzerindeki değişimler ise yakından takip ediliyor. Ons Altın, 16 Temmuz itibariyle kapanış seviyesine göre yüzde 0,12 azalışla 1.827 dolar üzerinden işlem görüyor. 18 ayar altın bilezik gramı dün günü 367 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ise dün günü 286 ile kapattı. Peki 16 Temmuz altın bilezik fiyatları bugün ne kadar oldu?