FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 16 Temmuz Altın bilezik gram fiyatları: Bugün (16 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

16 Temmuz Altın bilezik gram fiyatları: Bugün (16 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

16.07.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezikler, özellikle düğünlerin sıklaştığı yaz sezonunda birçok kişinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Genel olarak altın bilezik gram fiyatlarında bugün itibariyle bir düşüş kaydedildi. 22 ayar altın bilezik gramı dün günü 458 seviyesinde kapatmasının ardından bugün güne 466 ile başladı. Altının ons fiyatı ise hafta başından bu yana 1.800 dolar üzerindeki seyriyle dikkat çekiyor. İşte 16 Temmuz altın bilezik gram fiyatları…

Altın bilezikler, günümüzde hem yatırım amaçlı hem de takı olarak sıklıkla tercih ediliyor. Altın bilezik gram fiyatları üzerindeki değişimler ise yakından takip ediliyor. Ons Altın, 16 Temmuz itibariyle kapanış seviyesine göre yüzde 0,12 azalışla 1.827 dolar üzerinden işlem görüyor. 18 ayar altın bilezik gramı dün günü 367 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ise dün günü 286 ile kapattı. Peki 16 Temmuz altın bilezik fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 466,50 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,13 azalışla 465,78'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 458,83 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 381,71 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,15 azalışla 381,05'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 367,27 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 296,87 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,13 azalışla 296,41'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 286,77 seviyesinde kapattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürüldü

Korkunç olay! Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürüldü

Bakan Koca paylaştı: İşte Sinovac'ın etkinlik oranı

Bakan Koca paylaştı: İşte Sinovac'ın etkinlik oranı

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

1100 TL pandemi yardım parası T.C. ile sorgulama!

1100 TL pandemi yardım parası T.C. ile sorgulama!

Araç sahiplerine 3 bin euro tazminat ödeyecek!

Araç sahiplerine 3 bin euro tazminat ödeyecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret desteği kapıda

İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret desteği kapıda

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süre uzatıldı, yıl sonuna kadar ücretsiz olacak

Süre uzatıldı, yıl sonuna kadar ücretsiz olacak

Buralarda arsa veya evi olanlar yaşadı! Fiyatlar tavan yaptı: İşte o liste

Buralarda arsa veya evi olanlar yaşadı! Fiyatlar tavan yaptı: İşte o liste

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.