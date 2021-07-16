16 Temmuz Altın bilezik gram fiyatları: Bugün (16 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezikler, günümüzde hem yatırım amaçlı hem de takı olarak sıklıkla tercih ediliyor. Altın bilezik gram fiyatları üzerindeki değişimler ise yakından takip ediliyor. Ons Altın, 16 Temmuz itibariyle kapanış seviyesine göre yüzde 0,12 azalışla 1.827 dolar üzerinden işlem görüyor. 18 ayar altın bilezik gramı dün günü 367 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ise dün günü 286 ile kapattı. Peki 16 Temmuz altın bilezik fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın bilezik fiyatları
22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 466,50 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,13 azalışla 465,78'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 458,83 seviyesinde kapattı.
18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 381,71 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,15 azalışla 381,05'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 367,27 seviyesinde kapattı.
14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 296,87 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,13 azalışla 296,41'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 286,77 seviyesinde kapattı.
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