16 Temmuz Altın fiyatları: Bugün (16 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

16 Temmuz tarihinde altın fiyatları sakin bir seyirde ilerliyor. Merkez Bankası’nın aldığı politika faizlerini sabit tutma kararının altın fiyatları üzerindeki etkileri analistler tarafından takip ediliyor. Gram altın 500 seviyesinin üzerindeki değerini korurken, Çeyrek altın ise yatay bir seyirde ilerliyor. Peki 16 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz güncel altın fiyatları…