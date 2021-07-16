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16 Temmuz Altın fiyatları: Bugün (16 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

16.07.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Temmuz tarihinde altın fiyatları merak ediliyor. Genel olarak bir süredir 495 – 505 TL arasında yatay bir seyirde ilerleyen Gram altın fiyatı, dün kapanışta 504 seviyesinden işle gördü. 15 Temmuz tarihinde güne 503 ile başlayan Gram altın, ilerleyen saatlerde dalgalı bir seyir izledi. Çeyrek altın ise bugün güne kapanış seviyesinin biraz üzerinde başladı. Dün kapanışta 821 seviyesinde bulunan Çeyrek altın, şu an itibariyle 825 seviyesinden işlem görüyor. İşte 16 Temmuz altın fiyatları…

16 Temmuz tarihinde altın fiyatları sakin bir seyirde ilerliyor. Merkez Bankası’nın aldığı politika faizlerini sabit tutma kararının altın fiyatları üzerindeki etkileri analistler tarafından takip ediliyor. Gram altın 500 seviyesinin üzerindeki değerini korurken, Çeyrek altın ise yatay bir seyirde ilerliyor. Peki 16 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz güncel altın fiyatları…

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 503,85 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,10 azalışla 503,23'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 504,69 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 826,63 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,12 azalışla 825,42'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 821,82 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.653,26 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,13 azalışla 1.650,64'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.643,35 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.273,16 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,17 azalışla 3.266,75'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.277,22 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.366,45 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,18 azalışla 3.359,62'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.384,00 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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