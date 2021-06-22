19-25 Haziran A101 aktüel ürünler listesi! A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde olacak?

"A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde olacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. 19-25 Haziran A101 aktüel ürünler listesi yayımlandı. Katalogda birçok gıdanın, kişisel bakım ürününün uygun fiyatıyla müşteriye sunulacağı görülüyor. İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan A101, 19-25 Haziran haftasında da uygun fiyatlı ürünleriyle müşterilerini buluşturmaya devam ediyor.