19-25 Haziran A101 aktüel ürünler listesi! A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde olacak?

"A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde olacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. 19-25 Haziran A101 aktüel ürünler listesi yayımlandı. Katalogda birçok gıdanın, kişisel bakım ürününün uygun fiyatıyla müşteriye sunulacağı görülüyor. İşte ayrıntılar...
19-25 Haziran A101 aktüel ürünler listesi
Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan A101, 19-25 Haziran haftasında da uygun fiyatlı ürünleriyle müşterilerini buluşturmaya devam ediyor.
Yiyecek içecek tarafında birçok üründe indirim uygulandığı görülüyor. Halley Çikolata Kaplamalı Marshmallowlu Bisküvi 6,90 TL.
Bisküvi, çikolata gibi atıştırmalık ürünlerde yüzde 38'e varan indirime gidildiği görülüyor. Söz konusu indirimler 25 Haziran 2021 Cuma son bulacak.
Ülker Biskrem Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 3,95 TL, Eti Karam Gurme Bitter Çikolata 1,90 TL.
4.5 Litre Yudum Ayçiçek Yağı 66,95 TL
4.5 Litre Yudum Ayçiçek Yağı yüzde 13 indirim ile 76,95 TL'den 66,95 TL'ye düştü.
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