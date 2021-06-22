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19-25 Haziran A101 aktüel ürünler listesi! A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde olacak?

22.06.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uygun fiyatlı ürünler ile müşterileri buluşturan market zinciri A101'de 19-25 Haziran haftasında da birçok üründe indirim yapıldı. Peki A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde olacak? Gıdadan saç boyasına, maskeden kişisel bakım ürününe kadar birçok üründe indirim yapılacak. İşte 19-25 Haziran A101 aktüel ürünler listesi!

"A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde olacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. 19-25 Haziran A101 aktüel ürünler listesi yayımlandı. Katalogda birçok gıdanın, kişisel bakım ürününün uygun fiyatıyla müşteriye sunulacağı görülüyor. İşte ayrıntılar...

19-25 Haziran A101 aktüel ürünler listesi

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan A101, 19-25 Haziran haftasında da uygun fiyatlı ürünleriyle müşterilerini buluşturmaya devam ediyor.
Yiyecek içecek tarafında birçok üründe indirim uygulandığı görülüyor. Halley Çikolata Kaplamalı Marshmallowlu Bisküvi 6,90 TL.
Bisküvi, çikolata gibi atıştırmalık ürünlerde yüzde 38'e varan indirime gidildiği görülüyor. Söz konusu indirimler 25 Haziran 2021 Cuma son bulacak.
Ülker Biskrem Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 3,95 TL, Eti Karam Gurme Bitter Çikolata 1,90 TL.

4.5 Litre Yudum Ayçiçek Yağı 66,95 TL

4.5 Litre Yudum Ayçiçek Yağı 66,95 TL
4.5 Litre Yudum Ayçiçek Yağı yüzde 13 indirim ile 76,95 TL'den 66,95 TL'ye düştü.
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Anahtar Kelimeler:
a101
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